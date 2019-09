Podcenit nás je chyba, touží soupeřům dokázat hokejisté Vítkovic

Jejich místa obsadili většinou mladí hráči, nejzvučnější posilou je lotyšský sniper Roberts Bukarts. Tým Vítkovice Ridera tak pro leckoho ztratil před nastávající extraligovou sezonou na síle. Vítkovičtí však věří, že role podceňovaných jim patří neprávem.

„Řez týmem přináší věci, kterých jsme byli svědky,“ připomněl generální manažer a trenér Jakub Petr rozruch kolem nečekaného odchodu bývalého kapitána Rostislava Olesze či dohady kolem neuskutečněného příchodu Vladimíra Svačiny.

„My vytipované hráče dobře známe, rozhodli jsme se pro ně, abychom vytvořili fungující celek. To se nám podařilo,“ konstatoval Petr. „Sice jsme dostali nějakou nálepku a mužstvo ví, že s ní půjde do soutěže. Ale věřím, že kluci budou v každém střídání dokazovat, že tu nálepku mají neprávem.“

Po obměně soupisky budou mít Vítkovice jeden z nejmladších kádrů v extralize. „Nebereme to jako výmluvu ani jako alibi. Chceme, aby mužstvo bavilo hokejem samo sebe, nás trenéry i fanoušky. A mělo by i proti favorizovaným soupeřům ukázat, že to půjde,“ zmínil vítkovický kouč. „Tenhle tým v přípravě dokázal, že se dokáže měřit s kýmkoliv.“

Na startu soutěže (Vítkovice hostí v pátek od 17.30 Olomouc – pozn. red.) ovšem musí Vítkovičtí vyřešit jednu svízel – v přípravě se totiž zranil ofenzivní lídr Ondřej Roman a není jasné, zda bude k dispozici.

„Je nad tím otazník, jestli zasáhne do začátku soutěže,“ potvrdil kouč Petr. „I poslední přípravný zápas (vítězství 4:2 nad celkem Podhale Nowy Targ na turnaji v Maďarsku – pozn. red.) jsme dohrávali na devět útočníků. Alexandre Mallet byl vyloučen do konce utkání, Roberts Bukarts měl zranění v obličeji. Ale i v kombinovaných přesilových hrách, v okleštěné sestavě ten tým ukázal, že se s tím popasuje.“

Po dvou sezonách, kdy celek vypadl ve čtvrtfinále 0:4 na zápasy, touží Vítkovičtí znovu ochutnat kulisu vyřazovacích bojů o titul. „Všichni chodíme do práce proto, abychom si užili parádní atmosféru v play off. A když půjdeme s pokorou do každého zápasu, tak na play off máme,“ je přesvědčen Jakub Petr. „Víme, kde nás tlačila bota. Byly to přesilové hry, byla to produktivita. Co se týče defenzivy, tam jsme to chtěli vytunit ještě více než loni. Vždy říkám v kabině – při hře dozadu jsou pravidla, přes která nejede vlak, a ta se musí plnit. V ofenzivě máme pohyblivé kreativní mužstvo. Tam hru můžeme popustit.“