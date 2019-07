Vítkovice už vyjely na led. Věřím mužstvu, které tady máme, říká kouč

„Vzhledem k rozpočtu, který jsem dostal, jsme spokojení s tím, koho jsme přivedli a kdo tady bude hrát,“ uvedl vítkovický generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr, který vyjádřil i spokojenost s dosavadní letní přípravou. „Co jsme si předsevzali, to jsme splnili, pocit z toho mám velmi dobrý. Mužstvo pracovalo, interní testy výkonnosti a různá měření jsou na dobrých hodnotách. Spousta kolegů, včetně mě, řekne, že se hokej hraje na ledě, ale spokojenost po úvodní části přípravy tam určitě je.“



Vítkovičtí po odchodech zkušených hráčů (například Olesz, Lev, Tybor, Kucsera) vsadí na mladší hráče. „Pro některé fanoušky tu jsou třeba neznámá jména, ale jsou to dlouho vytipovaní hráči. Samozřejmě ne všechny, které si člověk vysní, tu může mít, ale v rámci toho, že chceme být zdravým klubem, který bude plnit závazky hráčům, jsme spokojení,“ zopakoval Petr.

„Nemůžeme se dočkat začátku. Konečně jsme na ledě, poprvé je pohromadě celý tým,“ zmínil kouč fakt, že se k mužstvu připojil už i Roberts Bukarts, který se připravoval individuálně doma v Lotyšsku. „Každý ho vnímá jako koncového hráče, který se umí prosadit. Na mistrovství světa to potvrdil. Nechci komentovat jeho předchozí angažmá, my víme, co v něm je, zkušenost s ním máme bohatou ze střídaček soupeřů. U nás by měl zvýšit produktivitu a hlavně by nám měl pomoct v přesilových hrách,“ komentoval vítkovický manažer jednu z posil.

Ostatně střelce Vítkovice potřebují, neboť s hráči, kteří odešli, zmizela více než polovina branek z minulé sezony. „Musí to nahradit ti noví a musí dát ještě více než polovinu. Musíme si to nějakým způsobem rozdělit,“ glosoval situaci Petr, jenž bude týmu dál ordinovat bruslařsky náročný styl.



„Určitě chceme hrát bruslivý, agresivní hokej. To věděli všichni kluci, když sem šli. O tom jsme se s jednotlivými hráči bavili ještě předtím, než přišli. Věková stránka týmu je taková, že by hra měla být aktivní, atraktivní, bruslivá,“ zmínil Petr.

Porovnávat současný tým s tím, který vznikal v předchozích třech letech, ale manažer příliš nechtěl. „Nevidím pro to důvod. Nevím, proč se pořád ‚schovávat‘ za to, že jsme extra mladý tým. Asi budeme nejmladší tým v extralize, ale pořád musíme mít na paměti, že je tu spousta zkušených hráčů, kteří už si něčím prošli, a to jsou kluci, kteří ten kádr budou určitě táhnout, o tom jsem přesvědčený,“ prohlásil Jakub Petr.

„Navíc věková skladba není všechno, jak se ukazuje v mnoha sportech a v mnoha soutěžích ve světě. Máme zkušenost, že i mladý tým může být úspěšný.“

Změnu zaznamenaly Vítkovice také na postu brankáře. Po odchodu Patrika Bartošáka nyní zabojuje s Danielem Dolejšem o post jedničky Miroslav Svoboda. „Tohle bylo vyřešeno dlouho dopředu. Oba jsou v ideálním věku a sám jsem zvědav, jak se o roli v mužstvu poperou. O tu pozici se určitě nebojím,“ konstatoval Petr.



A přestože mnozí vítkovičtí fanoušci se po odchodech klíčových hráčů obávají komplikované sezony, v níž poprvé po letech hrozí přímý sestup, manažer Petr se nebojí. „Kluci by sem nešli a nepodstupovali tvrdou dřinu, ať už v suché přípravě, nebo teď na ledě, kdyby si nechtěli zahrát play off. Nechci se za nic schovávat, do play off bychom se chtěli určitě dostat.“