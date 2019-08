Bartošáka bude těžké nahradit, ví vítkovický brankář Svoboda

Další rok potom působil v Plzni a loni se pokoušel prorazit v zahraničí. Nejprve za mořem, kde doufal v šanci od Nashville Predators. Jenže marně. Později si pak zachytal pouze 14 zápasů v týmu Atlanta Gladiators, který působí v ECHL.

„Hodně malých špatných věcí udělá jednu velkou a přesně tak to tam bylo,“ poznamenal Svoboda ke svému americkému angažmá. „Rozhodně ale nelituju, že jsem tam šel.“

A nelitoval ani toho, že se pak přesunul do Dornbirneru a vyzkoušel si rakouskou EBEL ligu. „Stojím si za rozhodnutími, která jsem udělal,“ zopakoval.

V následujícím soutěžním ročníku už se ale Miroslav Svoboda bude zase pohybovat výhradně na českém ledě, konkrétně v extraligových Vítkovicích.

„Chtěl jsem se vrátit na Moravu. Těch týmů tu zase tolik není, takže jsme byli domluveni fakt rychle. Žádné velké nároky jsem neměl,“ prozradil čtyřiadvacetiletý odchovanec vsetínského hokeje.

Nahradit by měl ve Vítkovicích Patrika Bartošáka, který po loňské sezoně zamířil do Třince.

„Bude to hodně těžké, protože Patrik tady zanechal obrovskou stopu. Ale věřím že se s tím popereme všichni,“ nechal se slyšet Svoboda. „Zatím z toho mám dobré pocity. Jsme skvělá parta v kabině, hodně mladých kluků, jsem z toho nadšený a doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal.

Týmového kolegu zná řadu let

O post vítkovické jedničky se bude vsetínský rodák prát s Danielem Dolejšem – odchovancem havlíčkobrodského hokeje.

„Znám Danka už hodně dlouho, snad sedm let. A už když jsem byl v Americe, jsme si volali, že bych mohl jít do Vítkovic,“ zmínil se Svoboda. „Máme spolu dobrý vztah, ale všechno se ukáže až v sezoně a na ledě. Nemá cenu to teď řešit,“ doplnil.

Součástí vítkovického týmu je sice zatím jen velmi krátce, každopádně pocity z nového angažmá jsou vesměs pozitivní.

„Neskutečně si to tady užívám, máme výbornou partu,“ hlásil s nadšením Svoboda.

Podobně skvěle se prý naposledy cítil v dresu Dukly Jihlava.

„V Plzni bylo hodně starších kluků a bylo to více o respektu, tady mi to víc připomíná Jihlavu, kde tým držel hodně při sobě. Kéž by to tady bylo taky tak úspěšné,“ zavzpomínal Svoboda na povedenou sezonu, která skončila velkou postupovou oslavou.

Nový extraligový ročník startuje 13. září a Vítkovice se na úvod představí domácímu publiku v souboji s Olomoucí. „Pokud budeme každý den dobře pracovat, tak ji určitě porazíme,“ měl jasno nový vítkovický gólman.