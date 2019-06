Bartošák o přestupu do Třince: Poslechl jsem svou hlavu a srdce

Názor, že nezůstane v extralize,Patrik Bartošák změnil během několika týdnů. „Přítelkyně otěhotněla, a tak jsme zvažovali, co a jak,“ řekl šestadvacetiletý Bartošák. „Nabídku Třince jsme dlouho rozebírali, ale rodina rozhodla. Chci, aby byla v pohodě. Partnerka je ráda, že zůstáváme v Česku, i když jsme mohli jít do Ruska.“



Co říkáte na výhrady, že když neodejdete do ciziny, tak se neposunete nikam dál?

S nimi nesouhlasím, protože Třinec... Neberu to tak, že bych zůstal na místě a stagnoval. Posunul jsem se o několik stupňů výše. Budu hrát za tým, který patří do evropské špičky a v Česku je top. Jsem rád, jak to vyšlo.

Odešel jste do klubu, který je největším soupeřem Vítkovic.

Stane se. Nevnímám to tak, že bych najednou měl být největším rivalem Vítkovic. Zvolil jsem nejlepší variantu pro rodinu, pro sebe. Poslechl jsem svou hlavu a srdce. Fanoušky ale chápu, jestli to vidí jinak.

Jste připravený na případné nenávistné výpady vítkovických fandů?

Ty už přišly. Chodí mi každý den x zpráv. Kdyby se ti lidé postavili do mých bot a zapojili trochu hlavu, udělali by to samé co já. Chápu, že mají oblíbený klub a mohou mě teď brát jako zrádce, že mi budou sprostě nadávat, ale je mi to jedno. Jsem na to připravený. Už dříve na mě někteří lidé sprostě řvali. Ale abych to nějak řešil, to ne. Bude to sranda. Udělal jsem to nejlepší pro rodinu.

Příbuzní určitě mají z vašeho přestupu radost, protože váš strýc Radek Bonk byl u prvního třineckého titulu coby kapitán, že?



Celá rodina je happy. Berou to tak, že vše je zase, jak má být. Vždycky fandili Třinci, kvůli mně pak také Vítkovicím, ale teď jsou rádi, že jsem u Ocelářů.

Hodně vítkovických fandů jste rozzlobil, když jste na sociálních sítích uvedl, že jste si při čtvrtfinále extraligy s Třincem říkal, jak vám dres Ocelářů bude slušet...

To jsem si dělal srandu a hned se zase objevilo plno nenávistných reakcí. Zbytečně se to řešilo. Mohu přiznat, že na jejich dresy jsem se vůbec nedíval, nijak jsem neřešil, jak by mi mohly slušet. Byl to vtipný komentář a lidé to vzali jinak. Ale po návratu z Ameriky jsem už vůči různým výpadům imunní.

Jak hodnotíte minulé tři sezony ve Vítkovicích?

Hodně mi pomohly. Daly mi šanci, když jsem se vrátil ze zámoří. Restartoval jsem tam kariéru, za což jsem jim vděčný. Proto nevnímám nějakou rivalitu. Ukončil jsem tam týmově ne úplně povedenou štaci, ale osobně ano. Teď je čas, abych se posunul dále.

Co říkáte na třinecké zázemí?

Šílené... Když jsem přišel do kabiny a viděl, co vše tam mají. To je NHL. Nikde jinde v Česku to není.

Jak vycházíte s Petrem Kváčou, který vám bude dělat dvojku?

Zatím super. S Kvákem jsme se neznali, ale rozumíme si výborně. Doufám, že naše spolupráce bude fungovat. Těším se na ni. Je to mladý kluk, který se chce učit.

Jenže chytat bude moci jenom jeden z vás. Nebude to problém?

Vždy je důležité, aby si gólmani rozuměli. Pokud jsou vztahy napjaté, tým to cítí a dříve či později se to projeví. Mužstvo musí vědět, že brankáři spolu vycházejí a oba tíhnou k úspěchu.

V brance střídáte Šimona Hrubce, který letos s Třincem získal mistrovský titul. Jak vysokou vám nastavil laťku?

Tu nejvyšší. Ale člověk si dává ty nejvyšší mety. Ten tlak tam trochu bude, abychom s Petrem Kváčou ukázali, že jsme adekvátní náhradou za předchozí brankáře.

V Třinci sice máte smlouvu na dva roky, ale jak velké je riziko, že byste ještě mohl odejít do NHL?

Nevím. Ale asi je. Mám však pocit a věřím tomu, že v Třinci budu nejméně rok.