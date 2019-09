Nový klub, nová maska. Bartošák zvolil pro Třinec motiv z Family Guye

Parťákem šestadvacetiletého Patrika Bartošáka v třinecké brance je o čtyři roky mladší Petr Kváča. „Zatím je to super,“ pochvaluje si spolupráci Bartošák, který přišel z Vítkovic. „Už v letní přípravě jsme si sedli. Kvak je mladý kluk, který se chce učit, pracovat na sobě a zlepšovat se. Je vidět, že se od těch starších snaží odkoukat co nejvíc. To se mi na něm líbí. Doufám, že nám to tak bude fungovat i nadále.“

V Třinci to je pro vás jakoby nový začátek. Máte o to větší chuť a motivaci trénovat?

Mám větší víru, že tady něco vyhrajeme, než jsem dosud zažil. Když vidím, v jaké sestavě jsme vletěli do přípravy, doufám, že budeme jedni z hlavních favoritů na celkové vítězství. Ale to je ještě daleko. Vnímám však, že kádr je obrovsky silný.

Oceláři budou obhajovat titul. Jaké to bude pro vás?

Je to jejich titul, oni si ho tady uhráli. A pokud jde o gólmany, je to zásluha dvojice, která tu byla před námi. Neupínám se na nějakou obhajobu. Jestli to kluci mají v hlavách, nevím, ale já mám před sebou jasný cíl - pomoct týmu, aby se dostal co nejdále. Jestli se bude mluvit o obhajobě, mě se to týkat nebude.

Mužstvo znáte dobře jako soupeře. Je jeho síla podobná jako v předchozí sezoně?

Řekl bych, že stejná. Až na malé detaily a brankoviště se toho moc nezměnilo. Naše brankářská dvojice by měla být stejně silná. Doufám, že ještě silnější, že dokážeme Šimona s Hamasem (Hrubce s Hamerlíkem) a potom ještě s Pavlem Kantorem nahradit.

Jaká byla letní příprava pod trenérem Václavem Varaďou?

Těžká. Letní přípravu nenávidím. Je to pro mě nutné zlo. Říká se to poněkud ostřeji, ale člověk ji neošidí. Pokud by to udělal, bylo by to během sezony znát.

Je znát, že kouč mimořádně dbá na fyzickou kondici?

Tím, že hokej hrál, má zkušenosti. Prošel toho hodně, tak ví, co tělo potřebuje a co je potřeba obětovat, aby se vyhrálo. Nic nám neodpustil. Kondiční přípravu jsme jeli od začátku do konce naplno. Minulá sezona v Třinci ukázala, že tak to má být.

Patrik Bartošák poprvé v dresu Třince Patrik Bartošák s partnerkou.

Máte novou masku. Jak vznikala?

Nic velkého bych v tom nehledal. Masku jsem sladil s výzbrojí, s betony a lapačkou. Vzadu mám svou oblíbenou postavičku ze seriálu Family Guy a logo mé oblíbené kapely Sabrage. Jsou to moji kamarádi, se kterými jsem se seznámil před pěti šesti lety a od té doby si je dávám dozadu na stejné místo. V jednoduchosti je síla a myslím si, že maska se letos moc povedla.

Na boku máte čtyři čárky přeškrtnuté pátou. To vypadá jako pět piv...

Kdyby někdo neslyšel o Saves Help, tak by si to opravdu mohl přebrat jako piva na účtu. Ale jde o podporu nadace, do níž se na popud Šimona Hrubce zapojili čeští a slovenští brankáři. Od minulé sezony za každý náš zákrok věnujeme nejméně deset korun na dobročinné účely.