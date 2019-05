Hokejový útočník Lakatoš přestupuje z Liberce do Vítkovic

Liberecký odchovanec, který v části uplynulé sezony hostoval ve Zlíně, je druhou akvizicí po gólmanovi Miroslavu Svobodovi. Kouč a generální manažer Vítkovic Jakub Petr ho navíc zná z působení v reprezentační dvacítce.

Přehled přestupů v hokejové extralize

„S ohledem na aktuální situaci v klubu je Dominik Lakatoš pro nás optimální volbou. Je mladým hráčem, který ale má dostatek extraligových zkušeností, a to i s nejtěžšími zápasy, jaké lze zažít. Kromě toho s ním máme i osobní zkušenosti z mládežnických reprezentací,“ řekl Petr.

Lakatoš se už ve dvaadvaceti může pyšnit extraligovým titulem z roku 2015 a dvěma stříbry z let 2017 a 2019. „Já si vybral Vítkovice, přišlo mi to jako nejlepší rozhodnutí. Znám se s panem Petrem, ale je tam třeba i Honza Výtisk, na kterého se těším. Chtěl jsem jít někam, kde vím, že to má potenciál. Kde mladí hráči dostávají prostor a mají šanci se rozvíjet. Myslím, že v tomhle je to tam podobné jako v Liberci,“ uvedl Lakatoš pro oficiální vítkovický web.

Lakatoš v uplynulé sezoně odehrál za Liberec 36 zápasů, v nichž nasbíral sedm asistencí. Na hostování ve Zlíně si pak ve 22 startech připsal čtyři branky a devět přihrávek.