Po roce znovu fiasko ve čtvrtfinále. Ostuda, štve vítkovického Bartošáka

Je podobnost mezi loňskou bleskovou sérií s Libercem a nyní s Třincem?

Nebyl to podobný výsledek, ale úplně tentýž výsledek. Kde je důvod, to teď asi neřeknu. S odstupem času se na to podíváme, až emoce trochu opadnou, tak třeba přijdeme na to, co bylo špatně nebo kde byla chyba. Teď po zápase budeme těžko něco hodnotit.

Herně vás Třinec přejel, kde hledat příčinu?

Mají kvalitní tým a my jsme věděli, že pokud máme uspět, musíme se jim vyrovnat v bojovnosti. V té jsme se podle mě vyrovnali, bohužel v hokejových dovednostech byl Třinec prostě lepší.

Měly na průběh série vliv první dvě porážky?

Je to dost možné, ale já jsem to bral zápas od zápasu. Je to sice trochu klišé, ale já jsem se nikdy nedíval dozadu, ani dnes ráno jsem se nedíval na to, jaký je stav série. Chtěl jsem jenom vyhrát tenhle zápas. Jestli se to někomu podepsalo na psychice je možné, ale u mě osobně ne.

Před sezonou vládl ve Vítkovicích optimismus, co teď?

Viděli jsme to optimisticky, o to větší zklamání to teď je, konec přišel stejně brzo jako loni. Ale dostali jsme naflákáno od hokejového týmu, který byl prostě lepší, než jsme v současnosti my.

Před rokem jste rychlé vyřazení od Komety označil za ostudu, platí to i nyní?

Letos musíme uznat, že Třinec byl nad naše síly. Jestli ostuda? Určitě, prohrát 0:4 to je vždycky. Loni to bylo v návalu emocí, kdy jsme měli na Brno, měli jsme na to je porazit. Letos musíme sportovně uznat, že hráli lepší hokej než my.

Je pro vás osobně vyřazení od Třince něčím zvláštním?

Já mám smlouvu ve Vítkovicích do 30. dubna, teď nepřemýšlím nad tím, co kde budu mít a jak.