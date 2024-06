Florida proti Edmontonu ovládla sedmý duel a slaví zisk Stanley Cupu

Hokejisté Edmontonu dokázali jako teprve desátý celek v historii play off NHL (teprve druhý v samotném finále) vyrovnat sérii na 3:3 na zápasy po ztrátě úvodních tří duelů. V rozhodující sedmé partii se však již radovala domácí Florida a slaví svůj premiérový stříbrný pohár.

Náročný obrat z 0:3 na 4:3 na zápasy tak historicky dále dotáhly jen čtyři celky. Naposledy v roce 2014 Los Angeles proti San Jose s Tomášem Hertlem a Martinem Havlátem v kádru. Stejně úspěšní byli v roce 2010 hokejisté Philadelphie s obráncem Lukášem Krajíčkem proti Bostonu, za který tehdy válčili David Krejčí s Vladimírem Sobotkou. V roce 1975 otáčeli sérii čtyřmi navazujícími triumfy Islanders proti Pittsburghu a jako jediní se takto blýskli ve finále Stanley Cupu v roce 1942 hokejisté Toronta proti Detroitu.

Blízko senzaci jako letos Edmonton, kdy po vyrovnání vývoje série z 0:3 na 3:3 v rozhodující sedmé partii již neuspěli, byli rovněž hráči Detroitu (v roce 2011 nakonec vypadli 3:4 se San Jose a také 1945 3:4 proti Torontu), Chicaga (2011, 3:4 proti Vancouveru), Islanders (1975, 3:4 proti Philadelphii) a Rangers (1939, 3:4 proti Bostonu).

Ovšem zpátky k rozhodující bitvě letošního finále Stanley Cupu, ve kterém měla Florida výhodu domácího ledu. K radosti vyprodaného publika v Amerant Bank Aréně se již v 5. minutě prosadil útočník Carter Verhaeghe. Krátce po vypršení přesilovky domácích střílel od levého mantinelu Evan Rodrigues a v bezprostřední blízkosti brány Stuarta Skinnera puk tečoval zmiňovaný Verhaeghe.

Edmonton dokázal rychle odpovědět. Časomíra se zastavila na šesti minutách a 44 vteřinách, když se ze samostatného úniku proti Sergeji Bobrovskému prosadil člen třetí útočné formace Oilers Mattias Janmark. Ve 14. minutě byli hosté blízko obratu, střelu ofenzivního obránce Evana Boucharda však zastavila tyč Bobrovského branky.

Po vyrovnané úvodní třetině tedy svítil na ukazateli skóre stav 1:1. Hned na startu druhého dějství Panthers přežili početní převahu kanadského soupeře a poctivým týmovým výkonem do obrany se postupně propracovali ke druhé vstřelené brance. V 36. minutě dostal na pravém křídle až příliš prostoru Sam Reinhart a ranou z pravého kruhu svou 10. trefou v play off poslal domácí podruhé do vedení.

Největší hvězdy Edmontonu forvardi Leon Draisaitl a Connor McDavid se hned v následujícím střídání vřítili do útočného pásma, vyrovnání si však nevynutili. Obrana Floridy na čele s brankářem Bobrovským odolávala i v závěrečné dvacetiminutovce. Velký tlak si Oilers vypracovali v 53. minutě, kdy nejprve nebezpečně pálil Bouchard a následně před bránou zakončovali McDavid a Zach Hyman. V 57. minutě při dalším závaru Edmontonu Bobrovskij ztratil hůl, i díky obětavým blokům hráčů v poli ale domácí odolali.

K odvolání brankáře Skinnera se Oilers odhodlali až v závěrečné minutě, do zakončení se však již nedostali. Naopak Florida byla v několika případech blízko pojišťovací branky. Utkání se nakonec dohrálo ve skrumáži u mantinelu a vítězné křepčení hokejistů Panthers mohlo začít.

Po dvou čtyřbodových výkonech ze zápasů číslo čtyři a pět vyšel stejně jako v šesté partii naprázdno suverénní lídr produktivity play off McDavid. Kapitán Edmontonu se tak nakonec v play off zastavil na úctyhodných 42 bodech (8+34) z 25 startů, což je čtvrtý nejlepší výkon historie.

S 34 asistencemi vytvořil nové ligové maximum, když překonal počin Waynea Gretzkého s 31 asistencemi z vyřazovacích bojů 1987/88. Přestože nakonec nezvedl nad hlavu tu nejcennější trofej, nebyla velkým překvapením volba na McDavida jako vítěze Conn Smyth Trophy pro nejužitečnějšího hráče letošního play off.

Výsledek