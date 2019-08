Vítkovice mám rád, ale s trenéry se neshodnu, říká odcházející Olesz

„Odchází se mi hodně těžce. Není to kvůli majiteli Aleši Pavlíkovi, ten dělá pro vítkovický hokej, co může. Bohužel není na hale každý den a má ve vedení klubu lidi, kterým věří. Jenže těm nevěřím já a oni nevěří mně. Tak to bývá i v civilním životě,“ nastínil Olesz.

„Před začátkem letní přípravy jsem odevzdal kapitánské céčko a vysvětlil to tak, že tu funkci nemůžu vykonávat za daných poměrů,“ řekl útočník, který odehrál osm sezon v zámořské NHL.

„Ve své kariéře jsem vždycky věřil v morálku. Dokázal jsem se věcem podřídit, ale tomuhle realizačnímu týmu jsem už nevěřil. Už jsem nevěděl, jestli má smysl bojovat proti něčemu, kdy někomu nejde o úspěch Vítkovic. I když oni to asi odůvodní tak, že mým odchodem dojde k vyčištění. Vytrácela se profesionalita...,“ tvrdí Olesz.



Když se Olesz před pěti lety vracel do Vítkovic, lákala ho tehdy také vize „nových“ Vítkovic s novým majitelem a novým realizačním týmem.

„Měli jsme jasný cíl, který se však postupem času hodně změnil. Já se snažil dělat co nejvíc pro Vítkovice, ale jako hráč o některých věcech nemůžu rozhodovat. A moje pravda některým začala vadit. Přestalo mi to dávat smysl,“ podotkl bývalý vítkovický kapitán, jenž zároveň kategoricky popřel, že by za jeho odchodem byly finanční nároky.

„Mohl jsem si říct o více peněz, ale s nimi jsem šel hodně dolů, aby klub mohl přivést nové hráče, ať už obránce, nebo útočníka. Nechtěl jsem Vítkovice zatěžovat mojí výplatou a jsem poslední, kdo by kvůli tomu odešel. I kdyby mi rok nepřišla z Vítkovic výplata, na stadion budu chodit dál,“ prohlásil Rostislav Olesz.

Bývalý kapitán ostravského celku si však už dál nedovedl představit svoji spolupráci se současným trenérském tandemem Vítkovic. „Pod (Pavlem) Trnkou a (Jakubem) Petrem nedovedu jít do sezony. Nechtěl jsem, aby mi ukončili kariéru,“ sdělil Olesz.

I proto přišel Rostislav Olesz za klubovým majitelem Pavlíkem s překvapivým návrhem. „Když někteří lidé mají drzost o mě po Ostravě různě mluvit mimo noviny, já se slušně zeptal, jestli bych nemohl být generálním manažerem. Manželka, když to doma prvně slyšela, tak spadla pod stůl,“ pousmál se Olesz.

Teď se bývalý vítkovický lídr připravuje individuálně a hledá si nové angažmá. „Momentálně jsme s agentem oslovili kluby jak v extralize, tak v zahraničí. Nechci se unáhlit. Musí to dávat smysl mně i rodině. Ale dobré kluby už jsou plné, já jsem hloupý v tom, že jsem čekal tak dlouho a neřešil to nikomu za zády. Jenže takový já jsem,“ konstatoval Olesz.

„Na led teď chodíme s kluky z NHL a s těmi, co to hráli. Taky jsem se domluvil na pár trénincích s koučem Milošem Holaněm v prvoligové Porubě, která je taky jednou z možností.“



A Vítkovice? Na ty Rostislav Olesz nezanevřel. „Jak mi řekl kamarád Milan Baroš: ‚Musel jsem odejít, abych se mohl vrátit. Nechci Vítkovicím nijak škodit, mám tam syna. Odcházím kvůli trenérům, kteří se mnou nenašli cestu, ale to už tak ve sportu bývá. Vítkovicím přeju úspěchy a ať to klukům šlape. Třeba se jednoho dne vrátím.“