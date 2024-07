ONLINE: NHL otevírá trh s volnými hráči. Čekají se přesuny hvězd, co Češi?

Sam Reinhart, útočník, Florida Panthers, na 8 let za 69 milionů dolarů

Jake Guentzel, útočník, Tampa Bay Lightning, na 7 let za 63 milionů dolarů

Brandon Montour, obránce, Seattle Kraken, na 7 let za 49,98 milionů dolarů

Brett Pesce, obránce, New Jersey Devils, na 6 let za 33 milionů dolarů

Chris Tanev, obránce, Toronto Maple Leafs, na 6 let za 27 milionů dolarů

Sean Durzi, obránce, Utah Hockey Club, na 4 roky za 24 milionů dolarů

Tyler Bertuzzi, útočník, Chicago Blackhawks, na 4 roky za 22 milionů dolarů

Teuvo Teräväinen, útočník, Chicago Blackhawks, na 3 roky za 16,2 milionů dolarů

Max Domi, útočník, Toronto Maple Leafs, na 4 roky za 15 milionů dolarů

Jakov Trenin, útočník, Minnesota Wild, na 4 roky za 14 milionů dolarů

Timothy Liljegren, obránce, Toronto Maple Leafs, na 2 roky za 6 milionů dolarů

Dmitrij Kulikov, obránce, Florida Panthers, na 4 roky za 4,6 milionu dolarů

Juuso Välimäki, obránce, Utah Hockey Club, na 2 roky za 4 miliony dolarů

Patrick Kane, útočník, Detroit Red Wings, na rok za 4 miliony dolarů

Sam Carrick, obránce, New York Rangers, na 3 roky za 3 miliony dolarů

Connor McMichael, útočník, Washington Capitals, na rok za 2,1 milion dolarů

Sam Steel, útočník, Dallas Stars, na rok za 1,2 milionu dolarů

Connor Brown, útočník, Edmonton Oilers, na rok za 1 milion dolarů

Erik Johnson, obránce, Philadelphia Flyers, na rok za 1 milion dolarů

Eric Robinson, útočník, Carolina Hurricanes, na rok za 950 tisíc dolarů

Přehled volných hráčů:

(Jméno, post, poslední klub a plat ze sezony 23/24)

Steven Stamkos, centr, Tampa Bay Lightning, 8,5 milionu dolarů

Jonathan Marchessault, pravé křídlo, Vegas Golden Knights, 5

Vladimir Tarasenko, pravé křídlo, Florida Panthers, 5

Elias Lindholm, centr, Vancouver Canucks, 4,85

David Perron, levé křídlo, Detroit Red Wings, 4,75

Viktor Arvidsson, levé křídlo, Los Angeles Kings, 4,25

Tyler Toffoli, levé křídlo, Winnipeg Jets, 4,25

Matt Duchene, centr, Dallas Stars, 3

Anthony Duclair, levé křídlo, Tampa Bay Lightning, 3

Chandler Stephenson, centr, Vegas Golden Knights, 2,75

Dominik Kubalík, levé křídlo, Ottawa Senators, 2.5

Sean Monahan, centr, Winnipeg Jets, 1,985

Brady Skjei, obránce, Carolina Hurricanes, 5,25

Brenden Dillon, obránce, Winnipeg Jets, 3,9

Nikita Zadorov, obránce, Vancouver Canucks, 3,75

Matt Roy, obránce, Los Angeles Kings, 3,15

Sean Walker, obránce, Colorado Avalanche, 2,65

Alexandre Carrier, obránce, Nashville Predators, 2,5

Oliver Ekman-Larsson, obránce, Florida Panthers, 2,25

Ilya Samsonov, brankář, Toronto Maple Leafs, 3,55

Chris Driedger, brankář, Seattle Kraken, 3,5

Kaapo Kähkönen, brankář, San Jose Sharks, 2,75

Casey DeSmith, brankář, Vancouver Canucks, 1,8

Eric Comrie, brankář, Buffalo Sabres, 1,8

Laurent Brossoit, brankář, Winnipeg Jets, 1,75

Antti Raanta, brankář, Carolina Hurricanes 1,5

James Reimer, brankář, Detroit Red Wings, 1,5