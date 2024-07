Jarda s mulletem? Moderní ano, devadesátkovou deku ne, říká Dominika Branišová

Jak na vás prozatím působí letošní Vary?

Přijela jsme včera, zítra zase odjíždíme, takže je to taková rychlovka. Ale zatím si to užívám. Včera tedy bylo pěkné vedro. Když jsme byli na venkovní párty, byla jsem docela orosená, ale jinak je to fajn. (smích)

Kam všude se chystáte? Kolik akcí máte před sebou?

Jednu akci máme za sebou, druhá byla teď dnešní přehlídka a potom jdeme ještě na jeden event. Takže opravdu nic velkého.

Dominika Branišová a Jaromír Jágr v Karlových Varech (30. června 2024)

Máte také, jako spousta lidí v dnešní době, sociální fobii, když je kolem vás neustálý hluk a pořád se něco děje?

Jsem člověk, který je rád mezi lidmi. Pak mám chvíle, kdy jsem ráda úplně sama. Ale nemám úplně sociální fobii. Beru to prostě normálně.

Jaromír Jágr není extrémní fanoušek médií. Kdo komu dělá ve finále koučink?

My si žádný koučink neděláme, ale je pravda, že Jarda to nemá rád. Já ho nikam nenutím, aby se mnou chodil, chodí zcela dobrovolně. (smích)

My jsme si spolu asi tak dva roky zpátky, možná déle, dělali legraci na konto účesu mullet. Teď je zpátky v módě – takže jaká je u vás situace?

Dneska zrovna Jarda říkal, že si ho zas nechá narůst. A já si myslím, že mu sluší, když se udělá ten moderní. Samozřejmě ne to, co měl v devadesátkách, to byla taková trošku deka. Ale jo, některým lidem to sluší, takže proč ne?

Dominika Branišová na UniCredit Bank party v Karlových Varech (30. června 2024)

Mluvíme spolu po přehlídce Zuzany Lešák Černé, vy jste se jí několikrát svěřila do rukou, dokonce jste spolu fotily i kampaň. Váš dnešní nápaditý outfit je od ní, předpokládám...

Šaty, co mám na sobě, jsem viděla dneska poprvé. Vůbec jsem nevěděla, jak vypadají, jaký mají střih, nic. Dneska jsem si je tedy poprvé dala na sebe, ale Zuzka už mě má tak v oku, že to úplně neskutečně odhadla. Myslím si, že jsou úplně nádherné.

Spousta lidí chce na akcích dostát dress codu, ale ve finále to trošku přepísknou. Kdybyste měla dát dámám nějaké tipy, jak být takhle hezky decentní, co byste poradila?

Děkuju za lichotku. Nejdůležitější je právě dodržet ten dress code, když už je někde daný. Pak je to na člověku, každý ten vkus má někde jinde. Někdo je radši víc odhalený, někdo míň. Asi nemám žádný konkrétní tip.

Na Unicredit Bank party má zpívat Kim Wilde, což je jedna z Jardových lásek z osmdesátek, devadesátek. Říkal vám o tom?

Říkal mi o tom, byl z toho úplně nadšený, když to zjistil. Je to i na pozvánce, tak jsme zvědavi. Určitě to bude fajn.

Byli jste doma a lovil Jarda nějaké plakáty na podpis z archivních Bravíček?

Ježíš, tak to asi ne. (smích) Spíš si pouštěl písničky, i mně, protože já jsem říkala, že ji neznám. Ale pak jsem podle písní zjistila, že znám. Ale že by si šel pro podpis, to asi nehrozí.

Protancujete střevíce, nebo to bude velmi střídmé?

Myslím, že to bude velmi střídmé. Já mám hlavně sandálky, v kterých mě strašně bolí nohy, takže jsem na sebe sama zvědavá, jak to zvládnu.

Potom vyzujete boty a chodíte bosa?

Nemám to ráda, ale někdy to opravdu dojde tak daleko, že není jiná cesta. Ale budu se snažit, protože je to samozřejmě událost na úrovni, tak by asi nebylo úplně vhodné tam chodit bez bot.