Jedničkou draftu NHL je Celebrini, beka Jiříčka si vybralo St. Louis

Celebrini není v zámoří označován za tak výrazný generační talent, jako byla například jednička loňského draftu Connor Bedard. V San Jose, které prochází přestavbou kádru a pohybuje se na dně soutěže, však k němu vzhlíží s velkým nadšením a důvěrou.

Uplynulý ročník odehrál v NCAA a v 38 zápasech získal 64 (32+32) bodů, za což si vysloužil prestižní Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče soutěže. Nemohl chybět na letošním mistrovství světa do dvaceti let, kde v dresu Kanady zaznamenal bilanci (4+4). Ve čtvrtfinále však s výběrem překvapivě nestačil na Čechy v nominaci i s Adamem Jiříčkem.

Jediný český zástupce v prvním kole letošního draftu NHL prožil náročnou sezonu 2023/24. Na zmiňovaném mistrovství světa do dvaceti let si vážně poranil koleno a od prosince se tak vytratil skautům z očí. I tak se však dokázal do prestižního prvního kola draftu prosadit a vydá se ve stopách staršího bratra Davida Jiříčka, kterého si v roce 2022 z celkové šesté příčky vybral Columbus.

Adam jde pro změnu jako 16. hráč celkového pořadí do St. Louis. Oba jsou praváci a z pozice obránce rádi podporují i ofenzivu. Vinou zranění Adam v sezoně stihl jen 19 startů za extraligovou Plzeň, za kterou se může dále zlepšovat. Vyloučen však není ani jeho přesun do zámořské juniorky.

Slabší rok letos na draftu zažívají Švédové, kteří do prvního kola nedodali ani jednoho zástupce. V rámci národností mu tradičně kralovali Kanaďané s osmnácti borci včetně jedničky Celebriniho, následovali Američané a Rusové se čtyřmi hráči, dostalo se na dva Finy a dokonce i dva norské hokejisty, po jednom zástupci dodaly Česko a Bělorusko.

Z posledně jmenované země se dostalo pocty obránci Arťomu Levšunovi, který bude dělat parťáka loňské jedničce Bedardovi v dresu Chicaga Blackhawks. Jako dvojka draftu tak překonal rekord krajana Ruslana Saleje, jenž byl celkovou devítkou z roku 1996. Levšunov i se 188 centimetry a 95 kilogramy dokáže soupeře přebruslit a neštítí se ani fyzické hry a k tomu v Michiganské státní univerzitě sbíral téměř bod na zápas.

Ze známých jmen se první den draftu dostalo na syna legendy Calgary Flames Jaromea Iginly. 17letý Tij Iginla z šesté příčky zamířil do Utah Hockey Club, který v nové sezoně NHL nahradí přestěhovanou Arizonu. V dresu Kelowna Rockets z juniorské WHL zaujal talentovaný střelec bilancí 84 bodů (47+37) z 64 startů. V play off přidal z 11 zápasů dalších devět branek, přesně pálil i v dresu Kanady na zlatém mistrovství světa do osmnácti let s bilancí 6+6 ze sedmi duelů.