Přijede náš bohatý rudý bratr, zval v nadsázce kouč Vítkovic

„Chtělo by se říct, že přijíždí náš bohatý rudý bratr. My to ale tak brát nesmíme, je to jeden z dvaapadesáti zápasů základní části, stejný jako ostatní,“ konstatoval asistent trenéra Pavel Trnka.

Vítkovice vs. Třinec Online reportáž v úterý od 17:30

„Pro veřejnost bude ten zápas atraktivní, ale jak už řekl Pavel Trnka, pro nás to je další z dvaapadesáti zápasů základní části. Naším cílem je navázat na výkon ze Zlína a potvrdit výsledek ze zlínského ledu,“ připomněl vítkovický kouč Jakub Petr nedělní výhru svých svěřenců 3:2.

Ve Zlíně pomohl Vítkovickým k vítězství svými zákroky gólman Miroslav Svoboda, který se v dresu ostravského celku představil poprvé. První zápas sezony (1:2 v prodloužení s Olomoucí - pozn. aut.) totiž odchytal Daniel Dolejš.

„Sestavu budeme řešit v den utkání v návaznosti na momentální stav mužstva,“ zmínil Petr, který se musí obejít bez zraněného zkušeného centra Ondřeje Romana. Ve Zlíně chyběl Vítkovicím také Patrik Zdráhal.