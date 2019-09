Vítkovický kouč: Naivita v prodloužení. A v koncovce jsme byli jaloví

Šance musíme dávat, mrzelo Stránského Jako jediný překonal olomouckého brankáře Branislava Konráda vítkovický útočník Šimon Stránský. V 1. kole extraligy tak ostravský celek bral bod za prohru 1:2 v prodloužení. „Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. Byly tam i vyložené šance. Patrik Zdráhal byl sice v těžké pozici, ale brána byla prakticky prázdná... Gólman to vyškrábl a mimochodem chytal opravdu výborně,“ řekl Stránský.

Nevyužili jste přesilovku v pěti proti třem, měli jste i další početní výhody. Jakou to hrálo roli?

Velkou. Když nebudeme dávat góly v přesilových hrách, nemůžeme být úspěšní. Tohle v hokeji rozhoduje a musíme na tom zapracovat. Hlavně z toho dávat góly. Proberete tedy znovu téma přesilovky?

Určitě. Pobavíme se o tom, podíváme se na video a rozebereme, co tam můžeme udělat lépe. Ono to možná bylo i trochu nervozitou, šlo o první zápas v sezoně, navíc doma. S Patrikem Zdráhalem jste se posunuli do první formace. Šlo vám to podle představ?

Výkon byl z naší strany dobrý, ale máme na to hrát ještě lépe. Byl to první zápas a dostali jsme do lajny Bukyho (Robertse Bukartse). Ta souhra ještě nebyla stoprocentní. Musíme si na sebe zvyknout.