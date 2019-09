Třinec: Nový ročník, nová výzva, nový titul. Hurá za ním

Jágr míří do Třince. Hrát však nebude Jaromír Jágr v pátek do Třince s Kladnem na úvodní utkání extraligy přijede. Leč na led, jak ve čtvrtek řekl, nenaskočí. Trápí ho pánevní svaly. „Jarda se zranil. Možná měl strach tady přijet,“ žertoval třinecký kapitán Martin Adamský. Oceláři v minulé sezoně, kdy Kladenští hráli první ligu, měli Jágra na soupisce a moc si přáli, aby za ně alespoň jednou nastoupil. Nechali vyrobit třinecké dresy s jeho jménem a měl i jmenovku v kabině. „Možná se lekl i toho, že by musel vypsat nějakou odměnu pro své spoluhráče, když tady už skoro hrál,“ usmál se Adamský. „Je to zkušený hokejista, nemá se čeho bát,“ namítl třinecký trenér Václav Varaďa. „Ale nevím, jak je na tom zdravotně. Jen jsem zaznamenal, že moc nespí, že pořád trénuje.“ Tím, že Kladno postoupilo do extraligy, možnost, že by Jaromír Jágr za Oceláře odehrál byť jen jedno utkání, padla. „Definitivně,“ potvrdil Jan Peterek, sportovní ředitel Třince. „Z pohledu fanouška je to škoda. Ale mrzí nás, že nemůže hrát ani proti nám. Fandové si to mohli užít. Ale s Kladnem budeme v základní části extraligy hrát doma ještě jednou, tak to třeba vyjde.“ Podobně hovoří i útočník Matěj Stránský. „Bylo by super zahrát si proti němu. Třeba to v sezoně jednou vyjde. Pořád to je však soupeř, takže se k němu budeme muset chovat jako ke každému jinému hráči,“ uvedl Stránský. Útočník Tomáš Marcinko věří, že lidé se přijdou podívat především na třinecké mužstvo. „I když s vědomím, že s Kladnem může přijet takový hráč, jako je Jágr,“ řekl Marcinko. „Jágr je Jágr, je to důležitý hráč pro tým, ale Kladno není jen o něm. Nepostoupili do extraligy náhodou. Hlavně věřím, že po utkání budeme z ledu odcházet spokojeni.“