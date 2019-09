Rozpočtem stále spodek. Ale hrát chtějí hokejisté Olomouce vršek

Rozpočet kohoutů před pátečním (17.30) startem ročníku ve Vítkovicích tak zůstává 60 milionů korun. „Necelých,“ upřesní Fürst. To Moru řadí na spodek soutěže. „To je spodek,“ kývne.

„Ale hrajeme vršek,“ usměje se kapitán Martin Vyrůbalík.

„Chtěli bychom hrát vršek,“ opraví zadáka trenér Zdeněk Moták.

Na spodek Olomouc pasují i sázkové kanceláře, kteří ji tradičně řadí k outsiderům extraligy, i když letos jí věří o něco víc – na dvanácté místo. Na Hané to neřeší, vždyť za posledních pět let byli třikrát ve čtvrtfinále a pomalu si získávají respekt. „Hlavní věc je hra a výsledky. Potřebujeme udržet laťku a ještě ji posunout. Pak můžeme chtít, aby z nás měly týmy i veřejnost větší respekt,“ prohlásil šéf a trenér klubu Jan Tomajko.

„Budeme se snažit navázat na minulou sezonu, která byla herně i výsledkově zdařilá. Pořád se chceme zlepšovat, důležité je, abychom bavili fanoušky. I když to ne vždy vyjde, uděláme na ledě maximum,“ slíbil Moták.

Atakují Olesz a Klimek 20 gólů?

Výraznějším oslabením jsou jen odchody obránce Jakuba Galvase a útočníka Aleše Jergla. Tým opustili i Miroslav Holec, Bruno Mráz a Robin Staněk. Na jejich místa přišli obránce Tomáš Valenta, útočníci Marek Hecl a Lukáš Klimek s Rostislavem Oleszem. Především od dua K+O se očekává hodně. Mohou atakovat dvacetigólovou hranici?

„Kdyby to bylo dvacet, bylo by to super. Jsou schopní dát v sezoně mezi deseti a dvaceti góly,“ přemítá Tomajko. „Jejich přínos by měl být v produktivitě, ve zkušenosti i v tom, že se k nám hodí svým stylem. Jsou to důrazní hráči. Lukáš Klimek je výborný bruslař, nebojí se do soubojů. Rosťa Olesz je silový hráč. Myslíme, že k nám zapadnou.“

Moták kolegu ze střídačky doplní: „Nikdy nebyli střelci. Ale zase dostanou novou roli. Klíma určitě. Dvacet gólů asi ne, ale když to bude dvacet, ať je má.“

Nové tváře zapadly do týmu dobře. „V Olomouci už je tradice, že se hodně dbá, aby sem přišli hráči, kteří nejsou problémoví. Stalo se to i letos. Kluci se postupně sžívají s naší partou a nějakými pravidly,“ podotkl Vyrůbalík.

„Kádr je relativně úzký. Při větším počtu zranění může dojít k problému,“ zdůrazní Fürst s tím, že začátek sezony nestihnou marodící útočníci Káňa, Laš a Skladaný.

I proto se chtějí v Olomouci především obloukem vyhnout poslednímu místu, ze kterého se od tohoto ročníku padá přímo. V přípravě odehráli kohouti devět zápasů, sedm vyhráli. „Sehráli jsme povedená i méně povedená utkání. Kvalitní zápasy byly zejména s Kometou, s Třincem i se Zlínem. Ukázalo nám to, co bychom chtěli hrát, i jednotlivé hráče, kteří přišli,“ těší Motáka.

Prestižní začátek ve Vítkovicích

Pikantní start ve Vítkovicích čeká největší olomouckou posilu Olesze, který tři roky ostravskému klubu kapitánoval, ale kvůli neshodám s trenérem Petrem po sezoně překvapivě skončil. „Přijedeme jako jeden tým a budeme chtít vyhrát za tři body. Nebudu řešit osobní věci nebo co bylo. Budeme chtít vyhrát a podřídíme tomu vše,“ velí Olesz.

„V jeho věku a zkušenostmi přemotivovanost nehrozí. Nemyslím si, že by potřeboval laso, do kterého bychom ho chytali,“ věří Moták. Ostatně vítkovických odchovanců je v Olomouci víc. I Moták pochází z Ostravy. „Pro mě to speciální nebude, pro odchovance je prestiž asi větší. Je to důležitý zápas, vstup do soutěže, chceme být úspěšní. Musíme být na sebe nároční celou sezonu – vůči našim výkonům, chování,“ nabádá Moták a především varuje před podceněním Vítkovic, které omladily soupisku.

„Blíž z toho mužstva s nikým nekomunikuji. Byly tam různé odchody, příchody mladých hráčů, kteří budou hodně bruslit. Ale my taky budeme chtít hodně bruslit. Mohl by to být kvalitní zápas.“

Tomajko souhlasí: „Vítkovice jsou těžký soupeř. Skoro derby. Budeme se snažit vybojovat tři body.“

A splnit motto, které mají kohouti napsané v kabině. „Vždy hrát na sto procent,“ zopakuje ho Moták.