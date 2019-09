Nová zbraň olomouckých hokejistů. Soupeři pocítí k.o.

Takhle by mohlo vypadat kohoutí k.o. v praxi. Byť v domácí premiéře tentokrát při porážce 1:2 v prodloužení s Mladou Boleslaví se do statistik nezapsali, očekává se, že zkušení útočníci budou tahouny.



„Jejich přínos by měl být v produktivitě, ve zkušenosti i v tom, že se k nám hodí svým stylem. Jsou to důrazní hráči. Lukáš Klimek je výborný bruslař, nebojí se do soubojů. Rosťa Olesz je silový. Myslíme, že k nám zapadnou,“ věří šéf klubu a trenér Jan Tomajko. Mohli by atakovat dvacetigólovou metu?

„Dvacet by bylo super. Jsou schopní dát v sezoně mezi deseti a dvaceti góly,“ přemítá Tomajko.

Lukáš Klimek „Tlak si na sebe každý vytváří sám, každý chce hrát dobře, dělat body a vyhrávat.“

Kouč Zbyněk Moták kolegu ze střídačky doplní: „Nikdy nebyli střelci. Ale zase dostanou novou roli. Klíma určitě. Dvacet gólů asi ne, ale když to bude dvacet, ať je má.“



Deset až dvacet gólů? Tuhle představu trenérů Olesz jako bič nevnímá. „To jsem ani neslyšel, jdu do každého zápasu vyhrát, a jestli dám gól, nebo někdo jiný, tak to u mě nehraje roli. Pokud je dám, budu jen rád, že takhle pomůžu. Ale když to bude jiná věc, tak to nebude vadit,“ říká 33letý forvard vážící 97 kilo.

Olesz není ryzí kanonýr. Dvacetigólovou hranici nepřekonal v bohaté kariéře ani jednou. Ale skórovat umí. Ostatně v posledních pěti sezonách se ve Vítkovicích čtyřikrát dostal v základní části na dvouciferné číslo branek (loni 10, předtím 16, 8, 17 a 12). V NHL dal ve 365 utkáních 57 gólů. Vyniká důraznou hrou, nepatří k ladným bruslařům.

V Olomouci začal ve třetí formaci na pravém křídle vedle centra Nahodila a levasa Buriana. „Tým mě přijal skvěle. Podřizuju se všemu, hrabu jakoby od začátku, abych si vybudoval pozici,“ poví Olesz. Chodí i na přesilovky, ale překvapivě v roli falešného beka, nikoli clony před brankovištěm. „V předbrankovém prostoru je hodně dobrý Honza Knotek. Měli jsme s tím dobrou zkušenost,“ vysvětluje Moták.

Rostislav Olesz „Podřizuju se všemu, takže hrabu jakoby od začátku, abych si vybudoval v Olomouci pozici.“

Klimek se přes dvacet gólů v extralize dostal čtyři roky zpátky, to se za Spartu trefil dvaadvacetkrát.



Loni měl však s pěti góly horší ročník, jako celá Sparta. V Olomouci vytvořil druhou lajnu ostravských odchovanců se Strapáčem a Kolouchem. „Mám chuť tu pracovat, ukázat se a hrát dobře,“ hlásil 32letý útočník po přestupu na Hanou.

Vylepšit produktivitu kohouti potřebují hned na startu. Dva góly ve dvou zápasech v základní hrací době není povzbudivá bilance.

V pátek chtějí být ve Zlíně mnohem údernější. „Sestavu ještě dáváme dohromady, sedá si to,“ tvrdí elitní centr Jan Knotek. „Zbyňa Irgl chyběl v přípravě, chce to čas.“



Mluvit o olomouckých gólech a nezmínit Irgla snad ani nelze.



V minulé sezoně osmatřicetiletý snajpr nadchl 22 zásahy.

Proti Mladé Boleslavi zařídil první trefou týmu aspoň bod.

„Jsem rádi, že dal gól Zbyněk Irgl, bude se mu lépe pracovat,“ potěšilo Motáka. „Bod bereme, ale příště musíme vstřelit branek víc.“

Třinácti trefami Irglovi loni sekundoval Knotek, který rok předtím dal v základní části 17 gólů. Už neplatí, že sveřepá Olomouc postrádá hráče schopné zakončit. Klimek s Oleszem umí vypálit tvrdě i přesně.

K.o. by měli soupeři Mory pocítit.