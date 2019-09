Ani jednou neodešla s prázdnou. Olomouc předvedla solidní rozjezd

Dvěma zásahy se na tom podílel útočník David Ostřížek, poprvé se trefila ofenzivní posila ze Sparty Lukáš Klimek a rozdílový zásah šťastně obstaral zadák Jiří Ondrušek. „Jsme rádi za každý bod, počítá se,“ lebedil si Tomajko.

„Dva zápasy předtím šli do prodloužení, teď první za tři body. Po 52 kolech bude každý důležitý, chceme to sbírat postupně. Nejsme v takové pozici jako Třinec, Hradec či Liberec.“

A ty rezervy? „S koncovkou se potýkáme pořád, dva minulé zápasy vždy jen jeden gól v 60 minutách, máme stejný problém jako Zlín, musíme se s tím porvat. Nemáme hráče, kteří dají 30 gólů za sezonu, nedá se nic dělat,“ říká Tomajko.

Upřímně, Zlín je na tom po pátku o poznání hůře nejen se střílením branek. Na jeho bodovém kontě svítí velká nula. Po předchozích porážkách od Karlových Varů a Vítkovic nestačil ani na Olomouc.

„Mohli jsme mít devět bodů, místo toho máme nulu. Přitom jsme ani v jednom zápase nebyli horší,“ posteskl si útočník Antonín Honejsek. Hlavní zlínský problém úvodu sezony se také jmenuje bídná koncovka. Tým na ni doplatil už potřetí, přitom znovu soupeře přestřílel.

Tentokrát poměrem 36:30. „Střel máme hodně, ale zakončení je špatné,“ ví Honejsek. „Vidím ho hlavně v sebevědomí,“ upozornil kouč Beranů Antonín Stavjaňa. „Chceme hrát nátlakový hokej, dorážet na brankáře. Nic z toho se neujalo.“

Proti olomouckému brankáři Lukášovi, který poprvé nahradil zkušenějšího Konráda, se domácí prosadili jen jednou. V 17. minutě po akci prvního útoku skóroval Sedláček. „Pak jsme měli mraky šancí. V nich jsme měli zápas rozhodnout,“ štve Honejska.

Vystihl to přesně. Za stavu 1:0 čtyři tisícovky diváků věřily v první bodovou oslavu. Jenže Palmberg v oslabení zakončil nájezd nepřesným blafákem, příležitost nevyužil ani Szturc. K úspěchu nevedly tři přesilovky v řadě v nástupu do druhé třetiny, v nichž Zlín dostal soupeře pod velký tlak. „Tyto pasáže rozhodly. Kdybychom odskočili na dva góly, hrálo by se nám lehčeji,“ upozornil Stavjaňa, jemuž chybí trefy od posil. „Když je výsledek na vážkách, měly by nám pomoci.“

Jenže všechno bylo marné, takže přišla olomoucká odpověď. Trošku šťastná, ale to hokej přináší. Ostřížek vyrovnal po odrazu puku od zlínského hráče, následující gól si domácí dali dokonce sami. Přihrávku Ondruška od zadního mantinelu si kapitán Žižka srazil do branky.

Od tohoto momentu se zlínská hra změnila v křeč. Precizní olomoucká defenziva nedovolila domácím cokoli vymyslet.

Hosté výsledek pojistili dvěma zásahy do prázdné branky. „Olomoucká aura, kdy nám dají haluzácký gól a ukopou to, bohužel nadále trvá,“ posteskl si Honejsek.

„V obraně jsme hráli výborně, vyložené šance Zlín neměl. Byl to vyrovnaný duel, my byli šťastnější,“ pravil Tomajko. V bodové šňůře chce pokračovat zítra (17.00) doma proti prvním Karlovým Varům.