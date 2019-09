Byli jsme lepší, ztracené body, štvala olomouckého Irgla koncovka

Hokej

Další 3 fotografie v galerii Olomoucký Zbyněk Irgl (v bílém) vede puk v utkání proti Mladé Boleslavi. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

dnes 10:36

V 49. minutě parádní přihrávku parťáka Davida Ostřížka před odkrytou klec jistě proměnil ve vyrovnání. A jako by si na to Zbyněk Irgl vzpomněl v prodloužení. Také už mohl střílet, ale ještě nachystal čistou gólovku centrovi Janu Knotkovi. Ten však nedostal přes brankáře Koršelje puk do sítě a z přečíslení hokejová Mladá Boleslav rozhodla o vítězství v Olomouci 2:1. „Ztracené body,“ hlesl Irgl.