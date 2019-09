Místo jásotu direkt. Mrzí mě to kvůli klukům, kál se olomoucký Knotek

Jenže v čisté pozici napálil jen ležícího brankáře Mladé Boleslavi Krošelje. A pak pozoroval, jak z brejku ukončuje zápas Žejdl. „Ani jsem už nemohl dobruslit. Mrzí mě to kvůli klukům, mohli jsme slavit. Takhle jste během pěti vteřin dole,“ vyčítal si Knotek spálenou tutovku, jež rozhodla o tom, že kohouti včera brali doma po porážce 1:2 v prodloužení pouze bod. Na rozdíl od úvodního kola ve Vítkovicích, kde 2:1 v prodloužení vyhráli. Chyběly centimetry a vše bylo jinak. „A já bych měl hubu rozšklebenou radostí,“ podotkl olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Netrefit prázdnou bránu je hrubá chyba. Snad to bude Honzovi Knotkovi padat příště.“



I když se Irglova přihrávka jevila geniální, sám nahrávač připustil nedostatek: „Měl jsem přihrát o chvíli později, pak by měl bránu úplně prázdnou.“

Knotek pokračuje v potvrzení toho, jak jsou vteřiny v rychlé ledové hře kruciální. „Potřeboval bych ještě půl sekundy, abych se dostal z osy. Ještě jsem potřeboval couvnout, abych mohl kotouč zvednout. Takhle jsem to jen zametl,“ povzdechl si. „Vím, že Zbyňa Irgl umí takhle nahrát. Měl jsem to tam pověsit. Nebo spíš ještě si puk podržet a zacouvat.“ Vysmátí tak byli Mladoboleslavští.

„Jsme strašně rádi za dva body. To je nejlepší vítězství, když vyhraješ takhle 2:1,“ kývl kouč Pavel Patera. Olomouc začala parádně.

Všechny čtyři formace si ve svých úvodních střídáních vytvořily tlak.

Jenže nic z toho. A pak přišla mrazivá sprcha. V sedmé minutě se nenápadnou střelou zpoza kruhů prosadil hostující Kousal. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Olomouc nás přitlačila, bylo tam plno šancí. Jako vždy nás podržel brankář. Po sedmi minutách jsme se z toho vymotali, podařilo se nám vstřelit gól a pak už to bylo vyrovnanější. Ale Olomouc šla za vyrovnáním, byla lepší a my jsme horko těžko ubránili remízu. Potom se k nám přiklonilo štěstí,“ vzal Patera výhru pokorně. „Na začátek sezony dobrý zápas. Bohužel jsem hrubě neproduktivní,“ mrzelo Motáka.

Kohouti měli problémy dostat se před brankoviště urputného soupeře. „Bereme i bod. Celý zápas jsme dotahovali, Boleslav výborně bránila. Nebylo přečíslení, pořád jsme jezdili do plných,“ ocenil protivníka Knotek. „Z obranného hlediska jsme spokojení,“ lebedil si Patera. Hra postrádala svižnější tempo. Hodně faulů, zakázaných uvolnění. Domácí pohrdli i takřka dvouminutovou přesilovkou pěti proti třem. Zatímco zelená trojice kmitala, Olomoučtí byli statičtí a nevytvořili si ani jednu dobrou pozici.



„Proti třem to není o pohybu. Neměli jsme ani tlak do brány,“ štvalo Motáka. „Kdybychom využili minimálně půlku přesilovek, máme tři body. Přesilovky bijí do očí. Je to první věc, kterou musíme zlepšit,“ nabádá Knotek.

Mladoboleslavský provokatér Martin Ševc rozcuchal účes útočníkovi Strapáčovi a na hanlivé pokřiky z olomouckého kotle reagoval zdviženým palcem: V pohodě.

Mora se snažila odrazit od maličkostí. Kapitán Martin Vyrůbalík hrál dobrý part. Rozdával klasické bodyčeky. Skalického vzal na kolotoč, jemuž praskly řetězy.

Hosté dál hrozili z brejků. Musil se Zohornou ujížděli už jen na olomouckého zadáka Švrčka, který ale padl Musilovi do rány a srazil puk do ochranné sítě. Od Motáka si za to na střídačce vysloužil herdu do zad: Dobře, chlape!

Ve třetí třetině se domácí znovu nadechli k tlaku. A po souhře elitního útoku srovnali: David Ostřížek předložil kanonýrovi Irglovi puk před odkrytou branku jako na zlatém podnose. Jenže v prodloužení ani to Knotkovi nestačilo.