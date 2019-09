Strapáč trefil olomouckou výhru. Bál se klikování, vtipkoval Moták

Jeho trefu přinesl brejk dvou kohoutů na jediného obránce, Strapáč ještě mohl hledat Petra Koloucha, nakonec se ale rozhodl vypálit a trefil se přesně do levé šibenice. Brankář Filip Novotný nereagoval. „Už mi hlavou proběhla myšlenka, že přihraju, ale naštěstí jsem si to rozmyslel a vystřelil jsem. A dobře jsem udělal,“ oddechl si Strapáč, který jinak patří v olomouckém týmu za milovníka hry do těla.

Kometa srazila Spartu, v derby slaví Hradec. Kladno má první bod Všechny zápasy 4. kola extraligy

Olomoucký trenér Zdeněk Moták měl z jeho vítězné trefy radost, kterou projevoval svým osobitým humorem. „Švrk (Švrček) se ke mně otočil a říkal: ‚Bál se, že bude klikovat.‘ Na tréninku po každé takové situaci, kterou přehráváme až do prázdné brány, a nevyjde to, tak se za ni klikuje. Strap se asi bál, že bude muset klikovat na střídačce, tak to tam šlehnul,“ usmíval se kouč.

„Je pravda, že jsem takový váhavý střelec. Zapracuju na tom, ale už se asi budu těžko měnit,“ dodal pobaveně Strapáč.

Kohouti vstoupili do utkání s nasazením a nepouštěli Energii do šancí. Sami naopak často zaměstnávali brankáře Novotného. Už v sedmé minutě využili přesilovku, když pas Olesze trefil Petr Kolouch. „Viděl jsem, že Oli získal puk v rohu a všichni hráči byli nahrnutí na pravé straně. Tak jsem si sjel do volného prostoru, parádně mě našel a já jsem se snažil to z první trefit co nejrychleji na bránu. Naštěstí to tam spadlo,“ těšilo Koloucha.

Když navíc chvíli před přestávkou objel branku a zasunul k volné tyči puk Nahodil, vedli domácí už 2:0. Jenže jen pár vteřin uplynulo z druhé třetiny, když snížil Stříteský a za minutu a půl vyrovnal Šenkeřík. „Hráli jsme dobře, možná až výborně první třetinu, soupeře jsme k ničemu nepustili. Bohužel za necelé dvě minuty druhé třetiny jsme o vše přišli takovým bohorovným přístupem. Pak ještě přišlo vyloučení, celých deset minut jsme hráli špatně. Až od 30. minuty jsme se dostali zpátky do zápasu,“ všiml si Moták.

Energie měla několik šancí, kterými mohla výsledek i otočit, a celoplošný presink chvílemi dělal domácím velké potíže. „Hrají aktivně, napadají, pak puky získávají a jdou do brány. Z toho dali dva góly. Určitě jsou nepříjemní,“ uznal Strapáč. „Jsou velice bruslivé mužstvo i dobře bránící. Chci se podívat na video, kde si je potřebujeme trochu více přečíst. Jsou velice dobří,“ dodal Moták.

Největší sílu Energie ukázala po třetí brance, kdy domácí několikrát zatlačila až před Konráda a nutila je k vyhazování puků. Všechny její šance ale skončily u olomouckého brankáře. „Chtěli jsme alespoň bod, to se nám ale nepodařilo,“ litoval trenérský asistent Energie Tomáš Mariška.

„My jsme ale do utkání nevstoupili dobře, měli jsme špatný pohyb a v první třetině hra postrádala skoro všechno. Museli jsme si něco vyříkat, pak to bylo čtyřicet minut z naší strany velmi slušné a dokázali jsme si vytvořit dost šancí. Škoda chyby ve třetí třetině, kterou soupeř nekompromisně potrestal,“ mrzelo Marišku.

Naopak Kohouti mají k dobré náladě o důvod víc, vždyť kromě skolení lídra také dokázali dosud bodovat v každém ze čtyř kol. Devět bodů je posunulo na čtvrtou pozici s minimální ztrátou na vedoucí Liberec. „Začátek je vždy důležitý. Jsme rádi, že nám to vyšlo a výsledky, či spíše výkony, nejsou úplně špatné. Ale máme se v čem zlepšovat a zkušenosti, které jsme získali, musíme využít v dalších utkáních. Pro nás je to ve zrychleném tempu, musíme dobře regenerovat a připravit se už teď na Třinec,“ myslí Moták na úterního soupeře.