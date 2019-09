Výkony mají vzestupnou tendenci, těší olomouckého Koloucha

Trefil jste se v přesilovce ránou z první. Těžká střela?

Viděl jsem, že Olesz získal puk v rohu, a všichni hráči Varů byli nahrnutí na pravé straně. Sjel jsem si do volného prostoru, parádně mě našel a snažil jsem se z první hned co nejrychleji vystřelit na bránu.

Při rozhodující třetí brance jste jeli ve dvou na jednoho a Strapáč to vzal na sebe. Nekřikl jste si o přihrávku?

Vůbec. V této fázi, kdy potřebujeme každý gól, je lepší pálit to všechno po bráně, a kdyžtak to dorazit, než hrát na superkombinace, které nám ze začátku až tak nevychází. Posunul jsem Strapáčovi puk a valil za ním. Jsem rád, že to vzal na sebe, vyřešil to parádně, navíc mě už pak dojížděl bek.

Vyhlásili vás nejlepším domácím hráčem zápasu a fanoušci to ocenili. Potěšilo vás to?

To si užívá asi každý hráč, když celá hala skanduje jeho jméno a může to s fanoušky oslavit. Chci jim poděkovat za to, jak nás ženou dopředu. Jsou pro nás na ledě šestým hráčem a obrovskou podporou.

Snad i díky tomu jste vyrovnaný duel dotáhli k vítězství.

Byl to hodně těžký zápas, ale naštěstí s radostným koncem pro nás a nám se bude lépe regenerovat. Program je ze začátku hodně nahuštěný, i proto jsme strašně rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce.

Zvlášť když Karlovy Vary dokázaly bleskově smazat ztrátu 0:2.

Věděli jsme, že horší než v první třetině nebudou, trenéři jim promluví do duše a budou se snažit zvednout. Bohužel jsme do druhé třetiny nastoupili tak, jak jsme nastoupili. Pak jsme se z toho dostávali dobrých deset patnáct minut. Musíme se z toho ponaučit, je to pro nás zkušenost, už by se to nemělo stávat.

V úvodních kolech jste se střelecky hledali, ale poslední dva zápasy jste nastříleli tři a čtyři góly. Lepší se to?

Nedělal bych z toho vědu. Výkony mají vzestupnou tendenci, snažíme se na tom na tréninku pracovat, takže věřím, že to půjde dál nahoru.

Jak vám funguje ostravská spolupráce v lajně s Klimkem a Strapáčem?

Vyhovíme si, známe se už dlouho a sedíme si i mimo led. První tři zápasy nebyly podle našich představ, hodně jsme se bavili, co musíme změnit. Teď nám to napadalo, tak doufám, že to bude pokračovat.

Po čtyřech kolech máte devět bodů. To je to dobrý vstup, že?

Asi ano. Bodujeme v každém zápase, nedíváme se na tabulku, na to je strašně brzo. Musíme makat celý zápas, a ne jako teď, kdy jsme měli desetiminutový výpadek.

Před vámi je zápas na ledě mistrovského Třince, kterému se na startu tolik nevedlo. Bude to hrát roli?

V předchozích kolech měli smolné obraty, ale Třinec je natolik zkušené mužstvo, že se z toho oklepou, ponaučí a půjdou do toho s čistou hlavou. Vůbec neřešíme, že by měli za sebou sérii špatných zápasů. My se budeme soustředit na sebe a snažit se urvat jakýkoliv bod.