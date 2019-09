Skvělý Irgl dopředu i dozadu. Zase táhne Olomouc: Gólů ale mělo být víc

Nejen že asistencí a vítězným gólem pomohl doma udolat houževnaté Pardubice (3:1), ale Irgl se příkladně vracel dozadu a pro tým makal také v oslabení. Takhle hraje skutečný lídr.

Přeřazení do druhého útoku vám sedlo. S Petrem Strapáčem jste si krásně přihráli na góly.

Ale jo. Na Strapáče i Koloucha jsem zvyklý. Škoda, že jsme nedali ještě třetí gól, kdy jsme se Strapem ujeli v oslabení. To by byla uklidňující pojistka. Šance jsem měl ale také v předchozích zápasech, jen jsem bohužel góly nedával. Když spočítám šance, které jsem měl v Třinci, byly na další dva góly. Pro nás jsou teď však výborné tři body do tabulky.

Byl vás plný led, poctivě jste bránil. Cítil jste se dobře?

Až od druhé třetiny. Bylo těžké to rozjezdit, byla tady obrovská vlhkost, led byl strašně těžký.

Své jste odvedl také v oslabeních. Stává se z vás specialista i na tuhle činnost?

Ne, potřebuji být v tempu. Kdybych seděl, byl bych pak pro tým zbytečný. Celkově kluci, co byli na oslabení, to hráli výborně. I v jejich závěrečné power play.

Překvapilo vás, že Pardubice kousaly celý zápas?

Mají šikovné hráče. Hokej je o bruslení, oni bruslit umí. Na puku jsou dobří. Komu to lépe jezdí, ten je na tom v zápase lépe. My jsme po prvním gólu přestali hrát, soupeř první třetinu daleko líp bruslil. Jako bychom měli těžké nohy, vůbec nám to nejezdilo. Od druhé třetiny jsme se zvedli a hráli už lepší hokej.

Pardubice chtěly nakopnout tým tak, že mimo sestavu daly lídra Tomáše Rolinka. Co na to říkáte?

Četl jsem to akorát z médií, takže by bylo zbytečné to komentovat. Na adresu Rolase můžu říct, že je to velký srdcař, který by vždycky měl týmu co dát. Ale opravdu neznám detaily.

Kde jste zápas zlomili?

Pomohl tomu druhý gól, ale celkově jsme od druhé třetiny hráli daleko lepší hokej. Byli jsme silnější na puku. První třetinu hrál spíš soupeř než my. Ve třetí třetině už nám de facto stačilo házet puky z pásma, to už je pro soupeře těžké.

Na startu soutěže už máte tři góly. Vypadá to, že byste mohl navázat na povedenou minulou sezonu, že?

Ano, ale šancí jsem měl spoustu a góly jsem nedal. Na koncovce je pořád potřeba pracovat.

Po týmové stránce spokojení být můžete. Nebodovali jste jen v Třinci a držíte se nahoře.

Kromě Třince, kde jsme hráli strašně ustrašeně, zápas se nám nepovedl, byli jsme všude o dva kroky rychleji, jsme ostatní utkání odehráli solidně.