Strapáč táhne v Olomouci bodovou šňůru: Snad vydrží i v Kladně

I díky jeho příspěvku kohouti rozjeli sezonu nadějně: ze šesti utkání odešli s prázdnou v jediném a jsou třetí.

Klimek si prohodil místo s Irglem v první formaci. Potřebovali jste v lajně oživit?

Bylo to rozhodnutí trenérů, nijak ho s námi nekonzultovali, prostě tak to dali. Tah jim vyšel. Uvidíme, jestli tak budeme pokračovat dál.

Cítíte formu?

Většinou na začátku sezony body moc nesbírám, takže jsem za to rád. O to víc mě těžší, když sbíráme body i jako mužstvo.

Překvapilo vás, že při vaší trefě se pardubický brankář Štěpánek téměř nehnul a pokusil se vás ustát?

Je pravda, že mi puk trošku odjel a čekal jsem, že mi ho vypíchne hokejkou. Když pak šel dolů, snažil jsem se to aspoň trošku zvednout a povedlo se. Rychle jsme otočili hru a Pardubice to asi nečekaly, myslím, že jim někdo utekl střídat, otevřelo se to, Zbyňa Irgl mi puk parádně prohodil a gólman trošku zaspal. Sám mě překvapil, že mi tam puk zůstal.

Cennou práci jste odvedl i v oslabení.

My oslabení vůbec netrénujeme, je paradox, že zatím nám vychází. Nechtěl bych to zakřiknout. Snažíme se to hrát aktivně, máme šablonu, kterou dodržujeme. Není potřeba dosud nic měnit, ani to trénovat.

Výhru nad Pardubicemi jste vydřeli. Ve hře jsou ale ještě rezervy.

Je pravda, že jsme dali první gól, ale místo toho, abychom z něj těžili, tak jsme spíš přestali hrát, nejezdilo nám to, bylo to kostrbaté. Z toho pak pramenil vyrovnávající gól. Ještě bylo dobře, že jsme šli do šaten za stavu 1:1. Ale od druhé třetiny jsme začali hrát naši hru - víc bruslit, hráli jsme jednodušeji a z toho pak byly šance. Ale vedení jsme nenavýšili. To už je naše klasika. V oslabení jsme se pak klepali, nakonec jsme to ukopali a ještě dali gól do prázdné branky.

Brankář Jan Lukáš znovu ukázal, že se nemusíte spoléhat jen Branislava Konráda, že?

Viděli jsme to už loni v závěru sezony. Je víceméně jedno, kdo chytá. Oba chytají parádně. Na brankářském postu nemáme slabinu.

Teď vás čeká Kladno s Jaromírem Jágrem. Je to i pro vás výjimečný zápas?

Bude dobrá atmosféra. Od té doby, co tam zúžili hřiště, jsem v Kladně nehrál, tak jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Určitě si s tím nebudeme moc hrát, budeme hrát jednoduše a střílet odevšad. Slyšel jsem, že je to tam fakt maličké. Budeme chtít pokračovat v naší hře, kterou jsme hráli s Pardubicemi od druhé třetiny.

Až na zápas v Třinci jste všude bodovali. Solidní rozjezd sezony.

Je škoda, že jsem v Třinci nepředvedli víc. Vedli jsme 1:0 a hned jsme si nechali vyrovnat. Kdybychom déle drželi vedení, znervózněli by, ale ve druhé třetině nám to tam nasypali. Třinec má sílu v ofenzivě. Podívali jsme se na to, vyříkali si to a zvládli další zápas. Teď chceme body z Kladna.