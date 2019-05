Odchod Galvase je zklamání, přiznal olomoucký trenér Moták

Umělý povrch pro inline hokej byl rozdělený na třetiny pro florbal, fotbal a cvičení. Po hodině z hráčů tekly čůrky potu. „Někdy bývá na úvod jen lehký výběh, tentokrát bych to řadil mezi ty náročnější začátky,“ přiznal novic v kádru kohoutů Lukáš Klimek, posila ze Sparty.

„To pro nás trenéry byl první trénink výborný,“ bavil se dobře naladěný Moták. „Chlapci se těšili a já jsem se těšil hodně. Tím nám začíná celý nový ročník. Chceme se zlepšovat a posouvat.“

Z loňského kádru odešla pětice hráčů – obránci Robinu Staňkovi, který byl v Olomouci deset let, i slovenskému útočníkovi Bruno Mrázovi skončily smlouvy a klub jim nové nenabídl. Do Českých Budějovic zamířil Miroslav Holec, do Hradce Králové zase objev sezony Aleš Jergl. Největší ztrátou je ale odchod obránce Jakuba Galvase do finského Mikkelinu Jukurit.

„Pro mě je zklamání, že hráč šestého mužstva české extraligy jde do čtrnáctého mužstva finské ligy,“ přiznal Moták. „Možná ho to nakopne novým, jiným směrem. Samozřejmě pro nás byl obrovská opora, dostal tu maximální šanci, vyhrál se a řekl si o dvacítku i národní mužstvo. Je to tedy pro mě zklamání, ale samozřejmě mu přeji jen to nejlepší, aby se tam chytil a posunul se dál. A aby se sem jednou v budoucnu vrátil a zase rozdával hokejovou radost tady,“ vyprávěl kouč.

Na prvním tréninku se hlásily i čtyři posily, z vandrování po první lize se vrací odchovanec Alex Rašner a další obránce Tomáš Valenta ze Zlína je v klubu zatím na zkoušce. „Očekávám, že pomůžou zvýšit konkurenci. Valenta i Rašner znají prostředí, takže jejich adaptace by měla být jednodušší,“ připomněl Moták.

Do útoku klub získal zkušeného Lukáše Klimka ze Sparty a talentovaného Slováka Marka Hecla. „Marek je rychlonohý hráč z Trenčína, mladý kluk, který naše mužstvo pomůže lehce omladit. Potřebujeme mladou krev, rychlého hráče, který bude soupeřům dělat problémy,“ uvedl kouč na adresu 21letého forvarda, který loni za Trenčín nastřílel 20 gólů.

Nejzvučnější posilou je dvaatřicetiletý Klimek, který v extralize odehrál 669 zápasů. „Lukáše znám dlouho, je univerzální, může hrát křídlo, centra, dozadu a je dostatečně rychlý. Očekáváme od něj zvýšení herního potenciálu mužstva,“ zhodnotil Moták posilu s tím, že ještě mohou přijít i další hráči. „Abychom měli kádr dostatečně široký, plánujeme směrem do útoku ještě nějakého hráče,“ prozradil.

Do konce června se olomoučtí hokejisté budou připravovat v domácích podmínkách, tvrdou dřinu při nabírání kondice si chtějí ozvláštnit turnajem v plážovém volejbalu i výběhy do okolí. „V Samotiškách máme takový hezký kopeček. Chceme, aby byla příprava pro kluky pestrá. Je to dřina, ale ať je s radostí,“ zní Motákovo heslo.