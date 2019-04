ONLINE: Třinec má titul na dosah, Liberec chce vybojovat sedmý zápas

Slezané vybojovali finálový mečbol v pátém duelu, který se stal zároveň nejdelším utkáním této sezony. Až v čase 86:11, tedy ve druhém prodloužení, rozsekl vyrovnané střetnutí gólem na 3:2 David Cienciala.

Třinecký kouč Václav Varaďa ale před šestým duelem krotil předčasnou euforii. „Bylo by hodně příjemné to rozseknout doma, na stadionu budou moje děti, manželka. Ale je to setsakra daleko. Je to vyústění sezony, dva top týmy jsou ve finále a podle toho hra vypadá,“ zůstával v pozoru po vyrovnaných duelech Varaďa.

Zato Liberec ví, že další porážka by znamenala konec sezony a smutné stříbro. V rámci ušetření co největšího množství sil se Severočeši vypravili do dalekého Třince na tuzemské poměry neobvykle - letecky.

„Náš autobus je sice pohodlný, ale bohužel stav českých silnic je katastrofální a jen dojet do Prahy stojí velké úsilí. Do Třince by to bylo o nervy,“ pravil otevřeně liberecký útočník Radan Lenc.