Budu to kousat celé léto, líčil Šmíd. Reprezentačnímu kouči se omluvil

Zatímco třinečtí šampioni i hodinu po zápase slavili s extraligovou trofejí přímo na ledě, Šmíd mluvil před libereckou kabinou. Radost mu při krátké rozpravě s žurnalisty zlepšila jen plechovka piva, kterou mu donesli spoluhráči.

Jak budete zahánět zklamání?

Budu to kousat hodně dlouho, mám na to celé léto. Odletím do Kanady a budu to nějak kousat. Je to obrovské zklamání, chtěl jsem něco vyhrát, mít úspěch. Nemůžeme si ale říkat, že je tohle neúspěch. Jsem hrdý na tým - na mladé, staré. Šlapali jsme, ale šťastnější byl Třinec.

Jaký byl šestý finálový mač, který rozhodl?

Jako ty předešlé, obrovsky vyrovnané, obrovský boj. Rozhodly detaily. Malé chyby, bohužel. Když dostanete gól takhle na konci, je těžké se z toho oklepat. Bohužel. Už jsem to říkal na ledě, že gratuluju Třinci. Hráli výborně, byli připravení. Byli o kousek lepší než my, to přiznám. Obrovské zklamání pro nás a poučení do další sezony.

V čem?

V malých věcech, detailech. Viděli jste pátý zápas v Liberci. Vedeme, tlačíme a v prodloužení stačí jeden blbý odraz a jedete do Třince za stavu 2:3. Samozřejmě jsme tady nesložili zbraně, pátý i šestý zápas jsme odehráli slušně, ale bohužel. Radují se jiní borci.

Mělo na psychiku velký vliv, že jste v neděli museli vyhrát?

Ani bych neřekl, dneska byla opět šance, mohli jsme to utrhnout, ale bylo to těžké. Spíš rozhodl třetí gól, to by se nemělo stávat na konci zápasu. I s Brnem jsme dostávali vyrovnávací góly takhle na konci.

Po prvním i třetím zápase jste byl k výkonu vlastního týmu hodně kritický. Nerozhodlo finále spíš tohle?

Něco jsme si říkali, ale domů jsme odsud jeli za stavu 2:2 a na to, že jsme hráli takovou tužku, to bylo dobré. Doma jsme prohráli v prodloužení, ale shodou okolností to byl náš nejlepší zápas. Asi jsme byli lepší, oni měli trošku víc štěstí. Ale už to říkal trenér Pešán. Ve čtvrtém, kdy jsme vyhráli v prodloužení, byl lepší soupeř. Váhy se nějak srovnaly.

Jaké budou vaše následující dny? V play off jste se rozehrál do reprezentační formy.

Už jsem se z repre omluvil. Už to neřeším. Říkal jsem to panu (trenéru) Říhovi, nechtěl bych to nějak rozvádět. Mrzí mě to. Chuť by byla, ale cestuju do Kanady a budu s rodinou (manželka s dětmi žije za mořem).