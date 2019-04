Zklamaný Liberec podřizuje úspěchu vše: na šesté finále do Třince poletí

„Cesta bude o něco snazší, tak doufám, že dobře zregenerujeme a dobře se připravíme na nejdůležitější zápas sezony,“ pravil liberecký kouč Filip Pešán.

Severočeši se o možnosti na šesté utkání letět bavili už od chvíle, kdy bylo jasné, že se šestému finále ve Slezsku nevyhnou.

Je zajímavé, že Třinec této varianty před pátečním duelem nevyužil, dokonce ani nezvolil možnost vyspat se po urputném duelu, v němž urval vítězství ve druhém prodloužení, zůstat na hotelu a pořádně se vyspat.

„Řešil jsem to se staršími hráči a nakonec zvítězila možnost, že pojedeme rychle domů, protože tam se kluci vyspí nejlíp,“ vykládal třinecký kouč Václav Varaďa s tím, že mužstvo pojede domů autobusem. Do severovýchodní výspy republiky tak dorazí před ránem.

Tahle představa většinu liberecký hráčů spíše děsila. „Náš autobus je sice pohodlný, ale bohužel stav českých silnic je katastrofální a jen dojet do Prahy stojí velké úsilí. Do Třince by to bylo o nervy,“ pravil otevřeně útočník Radan Lenc. „Navíc místo sedmi hodin strávit cestováním jen zhruba dvě, to je určitě příjemné.“

Najdou se však i tací, kteří příležitost do Třince letět až tolik nevítají. Patří mezi ně zkušený obránce Lukáš Derner, který se letadel vyloženě děsí. „Jestli pomůže, že poletíme? To se ptáte toho pravého,“ pousmál se ironicky. „Já mám hrůzu od chvíle, kdy jsem se to dozvěděl. Jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Ale kluci si to pochvalujou, ušetřený čas nám určitě pomůže. Jsme jeden tým a letíme tam vyhrát. Je to důležitý zápas o všechno a podřizuje se tomu všechno.“

Liberec poletí vrtulovým letadlem, které pojme 35 osob, pocestuje s ním i domů bez ohledu na výsledek. Bílí Tygři však doufají, že zvítězí. Dobře ovšem tuší, že hranice úspěchu a neúspěchu je hodně tenká. Všechny zápasy ve finálové sérii byly dosud hodně vyrovnané a dá se čekat, že to podobně bude vypadat i v neděli.

„Přestože jsme prohráli, tak jsme nepředvedli špatný výkon, akorát nám chybělo štěstí. Zlepšit musíme snad jen přesilovky a udělat větší tlak do brány. Musíme zůstat u bojovnosti, teď už jde všechno na krev, vždyť to bude možná poslední zápas sezony,“ povídá Lenc.

Štěstí Liberci opravdu chybělo, v 78. minutě trefil Derner tyčku, naopak Třinec rozhodl po odrazu od zadního mantinelu. „Takový je sport, musíme zvednout hlavy a bojovat dál. Ještě není konec, nevzdáváme se. Tohle nás žene,“ burcuje Derner.

Jeho parťák Lukáš Krenželok přitakává: „Nezajímají mě statistiky, že ve finále se vedení 3:2 ještě nikomu nepovedlo otočit. Jedeme to tam urvat. Třinec ještě čtyřikrát nevyhrál, udělat ten poslední krok je psychicky hodně náročné. Věřím, že to zvládneme.“