„Věčně druhý“ Vrána konečně slaví. Bude to hodně dlouhé, směje se

„Asi na obou stranách hrály svou roli i nervy v některých částech zápasu. Dneska jsme to ubojovali. Naštěstí jsme ke konci byli schopni odskočit a pak si to už pohlídali.“

A čím jste urvali celou sérii?

Hrozně nám pomohlo, že jsme vyhráli pátý zápas v Liberci v druhém prodloužení. V tom prvním prodloužení jsme nebyli lepším týmem. Bohudík Liberec neskóroval a my pak ano. A důležité bylo, že jsme tam vyhráli i to první venkovní utkání.

Co se vám honilo hlavou, když jste tečoval ten první gól hostů do vlastní branky?

Říkal jsem si, že kdybychom měli jet znovu do Liberce, tak nevím, jestli pojedu... Je to samozřejmě hodně nepříjemné na začátku, takhle si dát vlastňák. Ale jsem moc rád, že jsme brzo srovnali a šli jsme do šatny za stavu 1:1.

Povzbudilo vás, že jste vyrovnával zrovna vy?

Samozřejmě, psychicky to pomůže.

Třinecké mužstvo celé play off ukazovalo obrovský charakter. Hrálo sebevědomě, otáčelo nepříznivé stavy. Je to tak?

Souhlasím, stoprocentně. Byly těžké zápasy, nějaká prodloužení. Hokej je dřina. Je to fyzicky náročné, rychlé, spousta zápasů byla vyrovnaná a vždy se u nás našel někdo, kdo byl schopný dát gól, strhnout výhru na naši stranu. A totéž vzadu, jak kluci výborně bránili. Vlado (Dravecký) naskakoval v obraně i v útoku. Pořád dokola. Odehrál toho spoustu. Kluci ze sebe dostali to nejlepší.

Dá se říct, že vás zdobila disciplína?

Samozřejmě, neměli jsme tolik oslabení. Chápu, že rozhodčí už z toho nechtěli dělat nějaký velký guláš, že zrovna dneska moc nevylučovali. Hráli jsme zodpovědně, věděli jsme, že disciplinovanost nás musí podržet. Když se už něco stalo, takticky to ta čtyřka na ledě ubránila, anebo nás podržel Šimon (Hrubec). Všechno do sebe tak nějak zapadlo.

Jaký podíl má na titulu trenér Varaďa?

Nebyl jsem tady tak dlouho, ale v důležitých momentech mužstvo podržel. Byl klidný, bylo z něj cítit, že nám věří a my jsme mu to vrátili.

Takže váš lednový trejd ze Sparty byl hodně vydařený...

(Směje se) Po tom všem bych si to ani nedovedl představit. Tady je to je nejlepší konec sezony, jaký může být.

Už jste se s šéfy klubu bavil o vaší další budoucnosti?

Zatím ne.

A jaké budou oslavy?

Hodně dlouhé.