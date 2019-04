Varaďa málem ztratil hlas: Chceme víc, ale titul je setsakra daleko

„Jéžiš, s tím na mě nechoďte. Já vám zase řeknu, že se žádnému týmu nepovedl takový obrat jako nám v semifinále s Plzní, kdy jsme po prvních zápasech doma prohrávali 0:2. Nepřikládal bych tomu žádnou váhu,“ reagoval Varaďa.

Opravdu si nemyslíte, že jste na tom teď psychicky líp a že z toho můžete těžit?

Čeká nás další utkání, Liberec přijede a odevzdá v něm maximum. My mu musíme být minimálně vyrovnaní. Finálové zápasy jsou urputné, vyrovnané a rozhodují maličkosti. Vždyť se teď dvakrát za sebou rozhodlo až v prodloužení. Když to nahoře budou chtít, abychom přijeli do Liberce zas, tak budeme muset přijet zas.

Je to hodně psychicky náročné vzhledem k té vyrovnanosti?

Nevím. Jen vnímám, že se hráčům pojede domů líp, než kdybychom prohráli. V sobotu se budou snažit zregenerovat, odpočinout si, abychom v zápase našli sílu, kterou potřebujeme, abychom ho zvládli.

Je příjemné, že můžete rozhodnout doma?

Určitě tam budou moje děti, manželka, to by bylo hodně příjemné. Ale je to setsakra daleko. Je to vyústění sezony, dva top týmy jsou ve finále a podle toho hra vypadá.

Zápasy jsou opravdu vyrovnané, ale nezdá se vám, že celkově vypadáte o něco nebezpečněji?

Hlavně ve druhém prodloužení to tak vypadalo, k tomu prvnímu bych se moc nevyjadřoval, tam jsme měli nohy jako v medu. Ale domácí nedali branku. Na můj vkus jsme byli hrozně pasivní, kluci toho měli plné kecky. Ale přestávka nám pomohla a vrátili jsme se jako úplně jiný tým. Že jsme přežili tlak soupeře, nám nakonec možná pomohlo.

Je pravda, že v prodloužení šli dva Liberečtí sami na branku a vy jste stál s hlavou v dlaních...

To jsme špatně vystřídali. Dlouhá střídačka je v prodloužení ošidná pro oba týmy. Kluci špatně dobruslovali a já si říkal: Jéžiš, takhle lacině zase dostat gól, to bych fakt těžce nesl. Naštěstí to dobře dopadlo, štěstí se přiklonilo k nám.

Máte dobrý pocit z toho, že v oslabení Liberec k ničemu nepouštíte?

Přesto jsme jednu situaci při hře čtyři na tři nevyřešili dobře a lacině inkasovali. Ale jinak jsme v oslabení byli velmi dobří, to je pravda. Na druhou stranu jsme tentokrát nehráli dobře přesilovky, kterých jsme měli jako hostující tým hodně, a nevyužili je. Tam se musíme hodně zlepšit.

Dohrávali jste na pět beků, jak bude těžké lepit sestavu?

Ohromně nám chyběl Milan Doudera, to byla velká komplikace. Měli jsme štěstí, že jsme na soupisku dali sedm obránců, ne jen šest. Při zranění Jirky Polanského jsme malinko změnili útoky.

Titul je blízko, budete muset krotit euforii, nebo je tým dostatečně zkušený, aby to zvládl?

Snažím se držet kluky na uzdě pořád. I když máme vítěznou šňůru, tak je držím... No, pod tím, co chlapi tam dole mají. Naopak když se nedaří, tak je na místě být pozitivní. Když je člověk neustále negativní, tak to není dobré.

Loni jste finále nezvládli, cítíte letos o to větší motivaci?

Zdá se mi, že obracíme všechny zápasy. Nevím, jestli to kluci v uvozovkách dělají naschvál, že inkasujeme jako první. Až na jeden zápas jsme pokaždé dotahovali. Ale tam se ukazuje morální síla, že kluci nic nevypustí. Nevzdají to. I kdyby to v pátek nedopadlo, tak jsem na ně pyšný, že to oddřeli.