Pešán po stříbru: Trenéři, kteří hrají o sestup, se mým emocím můžou smát

I proto byl na Pešánově obličeji zřetelný smutek.

Ale nářky, stesk a výčitky? Ty od 41letého kouče, jenž se nejen v play off projevil jako schopný rétor, v neděli večer slyšet nebyly.

„Hráli jsme výborně, ale štěstí se k nám nedoklonilo. Ale tím netvrdím, že Třinec vyhrál šťastně. Ten vyhrál zaslouženě!“ zdůraznil novinářům liberecký kouč.

Co tedy rozhodlo šesté finále i celou sérii?

Detaily. Dnes jsme od modré čáry nepropálili kotouče do brány. Soupeř to udělal. Dali jsme dva góly, soupeř tři (čtvrtý při liberecké power play). Celá série byla o tom, kdo schová jednu šťastnou střelu gólmanovi před očima. A teď to byl Třinec.

Potřetí za čtyři roky jste byli ve finále. Jak vstřebáváte, že jste po roční odmlce opět těsně pod vrcholem?

Špatně. Jsou to ale věci, které ke sportu a životu patří. Člověk je někdy nahoře a někdy dole. Když si vezmu kolegy, kteří bojovali do posledních kol o sestup z extraligy, můžou se smát mým emocím, které prožívám ve finále. Měly by být příjemné, ale jak se hodí buly, člověk chce vyhrát, jestli hraje o sestup, nebo o mistra. Měli jsme ale parádní sezonu, že jsme mohli hrát o titul.

Kdy se série lámala? Nemohlo to být v pátém zápase, když vám rozhodčí neuznal gól na 3:1?

Sázeli jsme, že jednu přesilovku využijeme a gól dáme. Bohužel jsme dnes žádnou nedostali. A jestli některé góly měly platit, nebo ne? To je voda pod mostem.

V play off vás srážely inkasované góly v závěrech zápasů. Trochu kudly do zad, ne?

Trošku ano. Na druhou stranu jsme byli ve čtvrtém finále horší, ale vyhráli jsme v prodloužení. V pátém jsme byli daleko lepší, ale ve druhém prodloužení jsme prohráli. Dnes to bylo padesát na padesát. Série rozhodují malinké věci jako skrytá střela. Třinec potvrdil, že byl v sérii o chloupek lepší.

Necítil jste v závěru zápasu, že hráči se už podvědomě chystají na další prodloužení?

Tým byl nachystaný na prodloužení, stejně jako domácí byli nachystaní. Soupeř dostal kotouč na bránu, kdežto my jsme několikrát měli šanci od modré to propálit, ale padalo to vedle. Soupeř to trefil parádně pod horní tyčku.

Proč vlastně nenastoupil Marek Kvapil, který byl nejproduktivnější hráč týmu v základní části?

Marek měl zdravotní problém. A než mít polovičního Kvapila, nasadili jsme raději stoprocentního Lakatoše, který nám dneska výrazně pomohl, abychom zápas zvládli. Ale nestalo se.

Co teď? Cítíte aspoň úlevu, že končí stres?

Já myslím, že bych to ty dva dny vydržel.

A co bude po nich?

Nevím. Jsem hlavně rád, že jsme tady letadlem a nepojedeme šest hodin domů, to by nás asi zabilo. Děkujeme majiteli, že nám sem umožnil letět, takže budeme brzo doma.