Třinecký Cienciala: Před námi jsou poslední zápasy, chceme je urvat

„Bude to boj a je jedno, jestli je to první, nebo sedmý zápas. Není prostor na vypuštění jediného centimetru ledu,“ řekl liberecký brankář Roman Will.

Liberec vs. Třinec Online reportáž v pátek od 17 hodin

Třinecký útočník David Cienciala tvrdí, že souboj o titul je pořád otevřený. „V Liberci to je pokaždé těžké, ale teď je úplně jedno, že hrajeme venku. Před námi jsou poslední zápasy sezony, chceme je urvat,“ řekl Cienciala, který do minulých domácích duelů naskakoval z pozice třináctého útočníka a dokázal dát dva důležité góly.

Nálepky jakéhosi žolíka by se však rád zbavil. „Trvá to už pátým rokem,“ připomněl. „Je mi jedno, jestli jsem v první lajně, nebo jsem napsaný jako třináctý útočník. Úkoly jsou stejné. Navíc vím, že se s klukama budeme během utkání točit. Hlavně se snažím plnit pokyny trenéra, abych byl týmu co nejvíce prospěšný.“

Třinečtí si uvědomují, že potřebují znovu zabrat v přesilovkách. Minule, když doma prohráli 1:2 v prodloužení, nevyužili žádnou. „Nevím, zda si nás už více hlídali, ale chyběla nám přesná přihrávka. Docela jsme po sobě puky házeli, ale to tak někdy je. Nesmí nás položit, že nám to v úterý nešlo. Nyní nám to může zase vyjít,“ řekl David Cienciala.

Třinečtí ve čtvrtek jeli k utkání vlakem z Ostravy-Svinova do Prahy, kde přesedli na autobus, jímž dojeli do Liberce. Po výhodě domácího prostředí tak Oceláři budou zase spát v cizích postelích. „S sebou si vozím aspoň svůj polštář, protože postel mi nedovolí vzít si do pendolina,“ smál se třinecký útočník Martin Adamský.