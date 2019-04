Dostal smolný gól, pak si oddychl. Ani nemůžu popsat úlevu, zářil Will

Co se stalo v 58. minutě, když vám Cienciala prostrčil puk do branky?

To je běžná situace, reagoval jsem na protečovanou střelu, která šla do boční tyče. Byl jsem bruslí před tyčkou a potřeboval jsem se srovnat, abych mohl reagovat. Činči to udělal chytře. Byl to blbý, špatný gól, nějaké ale musí padat. Jsem rád, že nám tam padl jen tenhle jediný a nakonec jsme vyhráli. To je to jediné, co mě zajímá.

Ulevilo se vám hodně po gólu Tomáše Havlína v prodloužení?

Ani nemůžu popsat, jak moc. Prožíval jsem krušné chvíle a jsem rád, že jsme to zvládli.

Patřily k těm krušným chvilkám i neuznaný gól či neúspěšný nájezd Kvapila?

To jsou věci, které já neovlivním. Ovšem to, že dostanu takový gól, už ano. To jsou chvíle, kdy je mi těžko a těžko se mi dýchá.

Obzvlášť těžko se vám muselo dýchat v prodloužení.

Hlavně poslední dvě minuty třetí třetiny a celou přestávku před prodloužením. Mám ale skvělé spoluhráče, kteří mě uklidnili a pomohli se z toho dostat. Na druhou stranu, takové góly padají, to se stává. Byla to moje chyba, stala se.

Finálová série teď začíná prakticky odznova. Jak vás baví?

Jsou to krásné zápasy, dobrý hokej. Je to finále, co více si v extralize přát, než ho hrát a rozdat si to s druhým nejlepším týmem po základní části

Vracíte se domů, hraje se už jen na dva vítězné zápasy. Jaké budou zbývající duely?

Bude to boj, není prostor na vypuštění jediného centimetru ledu. Až jeden, nebo druhý tým vyhraje poslední zápas, bude teprve konec sezony. Pak si můžeme celé léto vyčítat, že se stalo to nebo to. Očekávám další kvalitní zápasy.