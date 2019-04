ONLINE: Liberec bojuje ve čtvrtém finále o vyrovnání, Třinec o mečbol

Bílí Tygři měli přitom třetí zápas rozehraný lépe, od první třetiny vedli po brance Kvapila. Jenže Třinec před druhou přestávkou skóre otočil a v závěrečném dějství jej dalšími dvěma zásahy potvrdil.

S nasazením libereckého mužstva nebyl spokojený zkušený obránce týmu Ladislav Šmíd. „Kdyby to byl první zápas v sérii, který jsme odehráli v takovém stylu, tak bych asi nebyl negativní. Ale druhý ze tří ve finále extraligy? To se musíme nad sebou zamyslet,“ kroutil hlavou po pondělní porážce.

Slezanům je veseleji - pokud přidají další domácí výhru, získají mistrovský mečbol a přiblíží se zisku druhého extraligového titulu pro klub (poprvé vyhráli v roce 2011). Třinecký forvard David Cienciala však ví, že cesta na vrchol je teprve v polovině.

„U nich jsme je navíc také v prvním zápase přehrávali a druhý byl o něčem úplně jiném. Bude to nový den, zase to bude boj. Finále je o tom, kdo tam dá víc bojovnosti a bude plnit pokyny. Je to i dost o štěstí. Finále je už i vabank,“ řekl novinářům Cienciala.