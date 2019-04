Hrubcovo deja vu. Tentokrát to nevyšlo, mrzelo třineckého gólmana

Stav série je vyrovnaný 2:2. Páté utkání je na programu v pátek v Liberci a šesté v neděli v Třinci.

„Rozhodly naše přesilovky,“ uvedl Šimon Hrubec. „Máme jich spoustu a nevytěžíme z nich vůbec nic. Nevím. Jsem tam od toho, abych chytal, tak nemohu soudit, ale přesilovky pomůžou, měly by pomáhat v tak důležitých zápasech. Na tom budeme muset ještě zapracovat.“

Oceláři neuspěli ani ve 42 vteřin dlouhé početní převaze pět na tři hned v úvodu druhé třetiny.

„Jinak jsme předvedli zase skvělý výkon,“ dodal Hrubec. „Samozřejmě jsme věděli, že Liberec se po pondělním zápase zase zvedne, a také že jo. Bylo to velmi vyrovnané, prodloužení bylo fair. Tam už byli šťastnější Liberečtí. Dobře vystřelili přes našeho hráče. Ani jsem si nestihl kleknout. Opravdu.“

Takže jste nic neviděl?

Vůbec, když už si nestihnu ani kleknout, to jsem fakt neviděl nic.

V čem byli Liberečtí obzvlášť nepříjemní?

Hodně stříleli. Stáli před bránou, takže nepříjemní byli v tom, co se my bavíme, že chceme dělat. Dneska to asi oni dělali o něco více. Možná i proto berou výhru.

V pondělí jste dali čtyři góly, tentokrát jeden. Rozhodlo i vaše trápení v koncovce?

Každý zápas je jiný. Chtěli jsme hrát stejně a myslím, že se nám to i dařilo, ale někdy vám to tam napadá, někdy ne.

Jak velký optimismus do vás vlilo Ciencialovo vyrovnání 127 vteřin před koncem třetí třetiny?

Měl jsem velkou radost a věřil jsem, že... Měl jsem takové deja vu, že jsme už s Plzní ke konci vyrovnali. Říkal jsem si: Ty brďo, tak to tam musíme zase dát, abychom ještě v základní hrací době uspěli. Ale to se nepovedlo.

Prohrávat jste mohli už v 19. minutě, kdy rozhodčí neuznali gól Havlína kvůli faulu Valského, který projel vašim brankovištěm. Zasáhl vás?

Popravdě nevím, kdo to byl, ale dostal jsem takovou ránu na palici, že se mi ještě tak minutu točila hlava... Ani netuším, jestli sudí vylučoval za ni, nebo bylo něco v rohu.

Stav série je 2:2. Co to znamená?

Znovu jsme na stavu nula ku nule. Takže teď v podstatě hrajeme už jen na dva vítězné zápasy. My jsme si to už zažili s Plzní. První vítězství si teď pojedeme uhrát k nim. Věřím tomu.

Případný sedmý, rozhodující duel bude také v Liberci. Může to být vaše nevýhoda?

Těžko říct, jak to bude teď ve finále, kdy týmy mají za sebou čtvrtfinále, semifinále. Je tam nějaká únava, takže asi už je jedno, kde se hraje.

Liberečtí říkají, že rozhoduje i to, že v Třinci je menší kluziště. Je to opravdu takový rozdíl?

Rozdíl ve velikosti hřiště necítím. Jediný rozdíl, který pociťuji, tak mi přijde, že v Liberci je trochu jiné světlo, trochu je tam tma. To je asi tak to jediné.