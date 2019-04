Liberecký Šmíd po třetím finále: Věřím, že se zvedneme. Tohle nejde

„Kdyby to byl první zápas v sérii, který jsme odehráli v takovém stylu, tak bych asi nebyl negativní. Ale druhý ze tří ve finále extraligy? To se musíme nad sebou zamyslet,“ láteřil Šmíd.

Do utkání jste nevstoupili moc dobře, proč?

Nejely nám nohy, nevím, jestli za to mohla lehká nervozita nebo šestihodinová tour v autobuse. Nevím, tady už nemá cenu se na něco vymlouvat. Je to finále, a i kdybych měl spát jenom dvě hodiny a pak naskočit, tak je mi to úplně jedno a musím předvést nějaký standard, což my jsme naprosto nepředvedli a docela dost mě to mrzí. Ale je to jenom 1:2, máme další šanci, ale budeme ji mít jedině tehdy, když se tam objeví úplně jiný tým.

Bude rada starších?

Ne, už jsme si všechno řekli. Poslední dobou jsme víc mluvili, než hráli, a každý si to musí srovnat v hlavě. Není to o tom, že na sebe budeme ukazovat. To nemá cenu. Každý ví, jaká je jeho role, musíme se podívat do zrcadla. Opět to musím zmínit jako po prvním zápase, a k dalšímu utkání musíme přistoupit úplně jinak. Tohle nejde.

Vedli jste 1:0, mohli jste i zvýšit, tam se to lámalo?

I kdybychom vedli dva nula, tak jsme nepředváděli to, na co máme. Nebyly tam nohy, nasazení, bylo to mdlé, letargické, tohle není náš hokej.

Byl to nejhorší zápas Liberce v play off?

Nechci být moc negativní. Takové zápasy jsou, bohužel tohle je druhý ze tří. Ale pořád bych nikoho v týmu za nikoho nevyměnil. Za každým hráčem stojím a za každého bych dal ruku do ohně. Věřím, že se všichni do jednoho zvedneme, další zápas urveme, pojedeme do Liberce a vyhrajeme tam znova.