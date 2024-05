Oslava? Patřila mé ženě a dítěti, vysvětlil Cadu. Po gólu se mu ulevilo

Připsal si už čtvrtý gól v aktuální ligové sezoně a jubilejní dvacátou branku v české nejvyšší soutěži.

Byl to váš nejlepší zápas v červenomodrých barvách?

Asi ne úplně nejlepší, ale rozhodně patřil mezi ty lepší. Už před zápasem jsem se cítil dobře. Chci poděkovat týmu, protože mě hodně podržel a podporoval.

Váš gól padl už v desáté minutě. Jak jste tu situaci viděl?

Byla to kombinace, kterou často děláme na tréninku, mezi Tomášem Chorým a Pavlem Šulcem. Pavel mi dal krásný pas, já jsem byl na správném místě a pak už nebyl problém to trefit do branky.

Ulevilo se vám, když to tam konečně padlo?

Určitě, dlouho jsem na gól čekal. Každý den jsem ale pečlivě dřel na tréninku a jsem rád, že se to vyplatilo. Následná oslava patřila mému dítěti a manželce.

Pomohlo vám to k lepší náladě i v souvislosti s nedávným vyloučením proti italské Fiorentině ve čtvrtfinále Konferenční ligy?

Byl jsem malinko dole a jsem rád, že mě kluci i realizační tým podpořili a dneska jsem jim to vrátil.

Je pro vás nyní velkou motivací finále poháru?

Nejen pro mě. V lize už je první místo bohužel nedosažitelné, ale my i fanoušci cítíme, že je výhra MOL Cupu blízko.

Byl by to váš první pohár?

V profesionálním fotbale jsem vyhrál s Pardubicemi druhou ligu, ale tohle je něco úplně jiného. Takže ano, pokud vyhrajeme, pohár bude moje první velká trofej.