Rozhodčí mi dal pěstí. Třikrát, řekl liberecký Vlach s boulí na nose

Jak to?

Když jsme se v závěru dostali do potyčky s domácími hráči, tak jsem od něj dostal.

Ránu pěstí?

Samozřejmě. Neřeším, že nám zabraňovali v tom, abychom do sebe s domácími šli. Štve mě, že jsem od rozhodčího dostali tři pěstí. To mě naštvalo víc.

Za prohru 1:4 si však můžete sami. Proč jste předvedli zase nevýrazný výkon?

Máte pravdu, že to nebylo ideální, na druhou stranu nikdo nečekal, že Třinec přejedeme. Mají kvalitní mančaft, mají kvalitní hráče, spousta z nich prošla KHL... Samozřejmě jsme nehráli náš nejlepší hokej, ale furt byla šance na vítězství, protože stav byl po dvou třetinách 1:2.

Trenér Pešán říkal, že jste si nezasloužili vyhrát ani vést, souhlasíte?

Nezasloužili jsme si to, prohráli jsme, to je asi všechno, co bych k tomu řekl. Jestli vám to trenér zhodnotil takhle, tak on to vidí ze střídačky nejlíp. Všichni jsme cítili, že to tak bylo. Musíme být lepší.

Má finále aspoň z emočního hlediska pořád větší grády?

Je to už třetí zápas, samozřejmě se tam budou tvořit dvojice, nějaké nevyřízené účty ze zápasů. Je to finále, takže to emoce určitě má.

Bude těžké hodit zápas za hlavu?

Zregenerujeme, dáme si dobré jídlo a určitě se budeme snažit o to, abychom byli od začátku jiný mančaft. Půjdeme si za vítězstvím. Klíčové bude mít míň vyloučení.

A také proměňovat šance - vy sám jste mohl zvýšovat na 2:0.

Moje chyba, byla tam prázdná brána, měl jsem dát gól. Mrzí mě to, ale teď už s tím nic neudělám. Kdyby to bylo 2:0, tak by se nám určitě hrálo lépe. Je to škoda.