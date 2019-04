Hokejová válka o extraligový titul pokračuje. Kdo vybojuje mečbol?

Dvakrát Bílí Tygři v sérii prohrávali. Dvakrát dokázali kousnutí Třinci vrátit. Výhru v druhém utkání na ledě soupeře jim v prodloužení vystřelil obránce Tomáš Havlín, který přitom polovinu letošní sezony strávil v prvoligových Benátkách.

„Takhle důležitý gól jsem asi nikdy nedal,“ zářil mladý bek. „Je super, že se vracíme domů za vyrovnaného stavu. Máme šanci otočit to na naši stranu. V Liberci máme výhodu a věřím, že získáme další bod.“

Hokejisté Liberce dokázali vyrovnat stav finálové série proti Třinci na 2:2 zejména díky enormní bojovnosti. Podle útočníka Michala Birnera přistoupí stejně i k dnešnímu pátému zápasu v domácím prostředí. Šance, že by Oceláře přehráli hokejovým uměním, je podle něj malá.

„Bojovnost byla v úterý enormní, na úkor hokejovosti. Já jsem ale toho názoru, že hezký hokej v play off trofeje nevyhrává,“ řekl Birner. „Hraje první a druhý tým ze základní části, týmy jsou naprosto stejné. Rozhodují maličkosti, individuality a šťastné góly,“ podotkl třiatřicetiletý útočník.

Finálové sérii mezi Libercem a Třincem po mdlém úvodu již nechybí emoce a roste počet vyhrocených střetů. „Emoce k tomu patří, je to finále. Já jsem zastánce toho, že je lepší je pustit ven, než je držet v sobě. Člověk si tím vyčistí hlavu. Byly tam diskutabilní věci na ledě, ale to k hokeji patří,“ řekl Birner, jenž s Libercem získal před třemi roky extraligový titul a na podzim se sem vrátil ze Švýcarska.

Velice platným hráčem Liberce v play off je útočník Tyler Redenbach, který byl ve čtvrtém zápase u obou gólů Liberce při výhře 2:1 po prodloužení. Nejprve obětavým skokem uhájil útočné pásmo, při rozhodujícím gólu zase skvěle zaclonil před třineckým gólmanem Šimonem Hrubcem, který tak neviděl Havlínovu vítěznou střelu.

„Projížděl jsem kolem brány a měl jsem připravenou hokejku na teč. Jenže třinecký hráč mě do ní trošku seknul, najednou jsem se otočil a puk byl v síti. Nebyla to taková rána, ale Hrubec očividně nic neviděl. Tohle je v play off cesta, jak střílet branky,“ popsal Redenbach.

Liberec má nejsilnější ofenzivu v extralize, v předchozích dvou utkáních však vyslal na Hrubce jen 17 střel. „Samozřejmě chceme střílet, co nejvíce to jde. Bylo by skvělé mít pokaždé třicet až pětatřicet střel. Oni ale dobře blokují a vykrývají úhly, takže je to těžké,“ vysvětlil Redenbach.

Kanadský forvard burcuje, že Liberec musí v páté bitvě dobře začít a držet se systému. „Play off je hra centimetrů. Stačí jeden brejk, jedna clona a můžete vyhrát nebo naopak. My musíme společně o každý ten malý kousek bojovat,“ velí Tyler Redenbach.

Aktuálně oba celky dělí od zisku Masarykova poháru dvě výhry a útočník Michal Birner očekává, že série bude pokračovat vyrovnanými bitvami. „Týmy se nemají čím překvapit. Zase bude rozhodovat, kdo bude mít více vyloučených, jak komu půjdou přesilovky a ke komu se budou puky víc odrážet,“ dodal Birner.