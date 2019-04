Třinecký bek Roth: Do Liberce se zase pojedeme rvát o výhru

„Pro nás se nic nemění,“ řekl třinecký obránce Vladimír Roth. „Je to stejná situace jako před těmi prvními zápasy v Liberci. Pojedeme se tam porvat o další výhru.“

Co se dá od toho pátého utkání čekat?

V Liberci to není nikdy lehké, to ví každý, ale jeden zápas jsme tam ve finále už vyhráli. Proč by to nemohlo vyjít znovu?

Ve dvou domácích duelech jste Liberec porazili 4:1 a podlehli mu 1:2 v prodloužení. Změnil soupeř v tom druhém utkání svou hru?

Nepřišlo mi, že by něco změnili. Zápasy jsou vyrovnané, taháme se. Vždycky je to o gólech. Kdybychom dali první my, tak se více uklidníme a možná bychom to dotáhli. Jako v pondělí, kdy jsme dali jeden gól, potom druhý a na vlně jsme dojeli k výhře. V úterý jsme to tlačili silou vůle, nevzdali jsme to. Bohužel v prodloužení se vítězství k nám nepřiklonilo.

Vyrovnat se vám podařilo 127 vteřin před koncem třetí třetiny. Byli jste v euforii, měli šance. Přesto jste padli v prodloužení. Co to udělá s psychikou?

Nic. Stav série je 2:2. Nikdo nečekal, že to bude čtyři nula na jednu, nebo druhou stranu. Potkaly se dva nejlepší týmy ze základní části. Hodně lidí určitě čekalo, že finále bude tak vyrovnané.

Jak náročné je hrát v tak vypjatém utkání ještě prodloužení?

Všichni jsou unavení, ale každý přepne na autopilota... Je to o jedné chybě. Kdo ji udělá, prohraje. Tím nechci říct, že tam z naší strany byla nějaká hrubá chyba, ale prostě ta liberecká střela proletěla a soupeř bere druhý bod.

V předchozích zápasech jste si pomohli přesilovkami. V tom čtvrtém vám ani jedna nevyšla. Proč?

Chyběl nám nějaký moment překvapení. Pořád jsme čekali jeden na druhého, nepřišlo tam od nás něco nového, překvapivého, abychom čtverku Liberce rozbourali. Tu asi čtyřicetivteřinovou výhodu přesilovky pěti proti třem jsme ale měli využít. Stříleli jsme, jenže puk se k nám neodrazil.

Jak vám bylo, když po vašem faulu rozhodčí nařídili trestné střílení, jehož se ujal Marek Kvapil?

Není to příjemné, navíc když jede Kvapil, který to má v ruce. Ale Šimon nájezd chytil. Drží nás celou sezonu a znovu se ukázal.

Ve 37. minutě jste dostal pukem do obličeje a musel jste na ošetření. Jak jste na tom?

Nejde o nic vážného, všechno je v pohodě.