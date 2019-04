Hodní kluci sedí doma. A liberecký obránce Ševc dál vítězí a vytáčí

Vyprávěl o tom, jak s přibývajícími roky nechce plýtvat energií při rozmíškách se soupeři. Jenže pak Ševc nazuje brusle a je jako vyměněný. V 37 letech liberecký bek dohrává souboje, provokuje, nadává. Jako smyslu zbavený se hádá s protivníky i rozhodčími.

Liberec - Třinec Páté finále sledujte od 17.00 online.

Nejen proto je zřejmě nejpropíranější postavou extraligového finále mezi Libercem a Třincem, které dnes za stavu 2:2 nabídne pátý díl (17.00). Jaké emoce v bitvě o mečbol předvede Ševc? Bude se chovat jako cvok, blázen či psychopat, kterak ho často titulují odpůrci? „Ono je to těžké, vyplývá to z jeho hry. Je to bojovník, který hraje hodně do těla,“ říká trenér Zdeněk Müller. „Ale hlavně je výborný hokejista.“

Právě Müller před 15 lety kladenského mladíka vytáhl do extraligy. Stavěl ho na přesilovky s Paterou a Procházkou, díky čemuž dal Ševc i 17 gólů za sezonu. O jeho leckdy hloupých zákrocích dnes hovoří bývalý kouč Kladna jako o výpadcích.

„Už jako mladý byl hodně vzteklý. Zajížděl do hráčů, byl trochu arogantní, hádal se, snažil se urážet,“ zavzpomíná i Milan Antoš, který Ševce poznal ještě na extraligových zimácích coby soupeř. Ačkoli Antoš sám platil za nepříjemného útočníka, sám zíral, co si zobák s proříznutou pusou dovolí.

„Člověk ale později pochopil, že v play off hodní kluci nehrají. Ti už mají po sezoně a sedí doma,“ glosuje Antoš dnes coby hokejový expert. „V play off hrají zmetci, kteří tomu dají všechno a ještě dokážou přidat něco navíc.“

Martin Ševc z Liberce se zlobí na rozhodčího.

Impulzivní Ševc umí slovy (viz tři roky staré výroky o „paní Jandačové“) i činy vyburcovat tým. Zároveň to byl on, kdo si nyní po finálových porážkách vzal v kabině slovo a uklidňoval spoluhráče. Občas ustřelí.

„Ale vždycky najde cestu, jak v play off vyhrát,“ tvrdí liberecký kouč Filip Pešán. Před sezonou mu „ulevil“, když mu sebral céčko. Vymyslel mu režim, při kterém může občas vynechat trénink. Pešán chtěl, aby měl jeho vytěžovaný bek víc klidu.

A vyplácí se to. Ševce po čtyřech švédských titulech nyní dělí dvě výhry od druhého zlata v extralize. Celkově hraje svoje deváté finále v kariéře. Do něj se dostal přes Kometu, jejíž horlivý fanoušek (shodou okolností starosta brněnských Židenic) žaloval na Ševce. Ze střídačky se zapojil do šarvátky, když holí tahal brněnského Kuska. Bizarní stížnost disciplinárka zamítla, perfektně to však dokládá, jak Ševc dráždí.

Naposledy se vytočil ve čtvrtém finále. Po neuznaném gólu poslali sudí Liberec do tří, Ševc při odchodu do kabin rozkopal bariéru. Když po pauze vychladl, byl to on, kdo v dvojnásobném oslabení přiznal teč. I pod návalem emocí se zachoval fér.

„Čím jsem starší, tím víc se krotím,“ řekl Ševc. I to ve finále bude rozhodovat.