Sezona bude ještě dlouhá, věří olomoucký Nahodil. První překážka? Zlín

„Nemůžeme si vybírat. Musíme porazit každého,“ velí Nahodil. „Poslední dobou se nám daří. Musíme makat dál.“

Vrchol sezony startuje v Olomouci v pondělí v 17 hodin.

Hanáci mají díky lepšímu postavení v tabulce výhodu domácího ledu také v úterý a to se v sérii hrané na tři vítězné zápasy náramně hodí.

„Doufám, že to pro nás bude obrovská výhoda, že fanoušci vyprodají plecharénu a poženou nás za vítězstvím,“ přeje si Nahodil.

Mora v základní části posbírala 77 bodů, což je po 85 bodech z ročníků 2015/2016 a 2018/2019 druhý nejlepší počin v novodobé historii klubu, ač na šestku a přímý postup do čtvrtfinále, kam se probila loni, nestačil.

„Po katastrofálním říjnu to není vůbec špatný výsledek,“ řekl pro klubový web kapitán Martin Vyrůbalík. „U Zlína hraje roli stejně jako u nás týmovost. Mají šikovné hráče do útoku, stejně jako gólmana. Bude to asi hodně vyrovnaná série a velký boj zřejmě i mezi fanoušky.“

Olomouc sází na dobrou organizaci hry a údernou první lajnu Musil - Nahodil - Klimek, ale také v dalších formacích má zkušené borce; nestárnoucího kanonýra Irgla, buldoky Olesze s Knotkem či šikovného Koloucha. Přesto se jim nedařilo v přesilovkách.

„Jestliže se nám to nepodařilo za dvaapadesát kol, tak to za ty dva dny nevypilujeme. Víme, že doma máme kolem devíti procent využití. To je opravdu hodně špatné. Přesilovkou si nepomůžeme. Jsme schopní dát dva tři góly, ale vše při hře pět na pět. Možná se to otočí, ale nespoléhal bych na to,“ říká kouč Zdeněk Moták.

Olomouc si se Zlínem poradila v předkole už před dvěma roky 3:1 na zápasy. „Není to o soupeři, o jedinci. Hrají týmově, díky tomu se dostali ze srabu na začátku sezony do předkola. Když budeme hrát jako tým, tak na ně určitě máme,“ nepochybuje Nahodil. „Každý mančaft je těžký, není to o tom, jestli je Zlín těžký soupeř pro Olomouc nebo naopak.“

Zpátky v sestavě Zlína bude zkušený bek Žižka. Zraněný je naopak Fryšara, jehož nahradí Popelka.

Pikantní série čeká útočníka Jakuba Hermana, který ještě před dvěma lety slavil postup s Olomoucí. „Byla to vyrovnaná série, rozhodovaly maličkosti. Letos to nebude vypadat jinak,“ tuší na opačné straně barikády.