Zbytečná sezona. Hokejistům Olomouce začala předčasná dovolená

Kolem projde chlapík s balením hokejek na rameni. Budou ještě vůbec třeba? „Tak s něčím musí trénovat,“ poví a dveře se zavřou.

Opodál útočník kohoutů Jan Knotek uspává v kočárku ročního synka. Tuší, že celá sezona je kvůli koronaviru v trapu, i když zatím bylo předkolo play off se Zlínem za stavu 1:1 přerušeno do 29. března.

„Ale nemyslím si, že se to do té doby zlepší,“ říká smířeně.

Má pravdu. Po šestnácté hodině hokejový svaz oznámí, že extraliga letos nebude mít mistra. Vedení nejvyšší soutěže se rozhodlo tuto sezonu předčasně ukončit kvůli vyhlášení nouzového stavu, který bude platit minimálně měsíc. Generální manažer Erik Fürst může začít počítat ztrátu ze vstupného.

„Máme k tomuto tématu embargo. Jediné, co mohu říct, že je to špatně, ale dá se s tím těžko něco dělat, když je pandemie,“ vypráví sklesle. „Bohužel to bude mít velký dopad, i kvůli finanční ztrátě.“

Krásným gestem ho potěšili aspoň fanoušci, kteří nepožadují návrat peněz za již zakoupené vstupenky na druhý zápas, jenž se nakonec odehrál bez diváků. „Byl jsem opravdu ohromen, když se nám v hojném počtu ozývali fanoušci s tím, že peníze z jejich vstupného máme použít na úhradu ztráty vzniklé povinností odehrát zápas bez diváků. Tento krok jsem od nich nečekal, ale velmi mě těší, že jim na klubu tolik záleží. Moc jim děkuji.“

Ve čtvrtek měli Hanáci ještě trénink, do úterý pak plánované volno. To teď budou mít delší než obvykle.

„Je to zklamání,“ vydechne Knotek. „Každý chce ve vrcholu sezony hrát, všichni jsme se na to těšili. Holt to musíme vzít tak, jak to je. Je to škoda pro veškerý sport v celé republice.“

Olomoucký hokejista Jan Knotek před zimním stadionem, který je pro veřejnost uzavřen.

I jako táta však vnímá, že jsou teď důležitější věci než sport. „To musí chápat každý rozumný normální člověk. Vláda to asi nedělá jen tak z plezíru, musí se to respektovat. Lidi by to měli dodržovat, aby se to zastavilo co nejdřív,“ přeje si Knotek.



Leč palčivého pocitu zbytečné sezony se ještě dlouho nezbaví. Hokejisté si udělali nějaká čísla do statistik a víc nic. „Je to tak, zbytečná sezona,“ kývne. Fürst namítne: „Zbytečná sezona to není, protože se odehrála. Ale má hořkou příchuť. Chtěli jsme hrát dál.“ Knotek dodává: „Člověk vidí dřinu, jak se od léta připravuje, kolik to stojí sil, ale jsou zkrátka důležitější věci.“

Kluci, umyjte si ruce!

V kabině Olomouce převládal názor, že by se nemělo hrát bez diváků, ať se baví aspoň u televize. Zrušení ročníku je logické.

Hrát bez lidí je zbytečný,“ tlumočí Knotek. „Je to i můj názor. To prostě nemá smysl, je to fakt jak přáteláky. I když člověk chce, aby to nějak vypadalo, tak diváci chybí. Jsou tím hlavním.“

Divnější sezonu dvaatřicetiletý centr nezažil. „Určitě ne. Ještě když jsem hrál ve druhé lize, tak jsem hrál před pár lidma. Ale když přijdou jen rodiče, tak aspoň víte, že na vás někdo kouká. Ale jakmile tam není nikdo, tak je to smutný. A sport ztrácí smysl.“

Bezpečnostní opatření, například pravidelné měření teploty, kohouti v kabině nezaváděli. „Ne, nic takového. Sem tam řeknu, ať si kluci umývají ruce. Ale speciální opatření nejsou,“ popisuje Knotek.

Vyhlášený pohodář propadat panice a vykupovat potraviny nehodlá. „Nebudu vyhledávat obchodní centra, půjdeme se projít. Samozřejmě nakoupit zajdu. Musím říct, že je mi nepříjemné, když v téhle době někdo vedle mě kašle. Na to si dávám pozor. Ale rozhodně nebudu skupovat mouky a těstoviny.“

Pro něj osobně je ročník kvůli patáliím se zraněním ještě kyselejší. „Tohle je strašné završení. Jen to dokumentuje moji sezonu, byla prostě špatná. Celkově mi to letos nesedlo co se týče toho zranění. Nemohl jsem se do toho dostat,“ říká sebekriticky.

Zranění však nespecifikuje. „Nebyla to zlomená ruka, kdy člověk ví, že za čtrnáct dní je dobrej. Musím to ještě vyřešit po sezoně.“

Operace ovšem nutná nebude. „To ne, ale musí se přijít na to jak a proč. Je to asi mechanické.“

Pro svůj silový hokej musí mít herní kondici stoprocentní. „Jenže mě to limitovalo i v přípravě mimo led, nemohl jsem si zacvičit a dostat se do nějaké formy.“

Po dvou i třicetibodových sezonách se s tím smiřuje těžko, ale zase i kvůli zranění jeden slabší ročník s deseti body by ho neměl rozhodit. „Já doufám, ale zase nechci, aby to pak smrdělo výmluvama: Jo, byl jsem zraněnej... Ale bylo to dané i tím, že se letos přímo padalo a nebyl úplně prostor se šetřit.“

Vidíte, úplně zbytečná ta sezona nebyla. Extraligu Olomoučtí udrželi nakonec s přehledem a vytáhli se až na sedmé místo po základní části. „To vlastně jediné se vyřešilo. Období října a listopadu bylo hodně náročné. Ale zase se ukázalo, že se rozhoduje až na konci. V tu dobu přitom bylo sestupující Kladno úplně v pohodě,“ připomíná.

Ukončení sezony však štve Hanáky o to víc, že měli kádr zase silnější, forma týmu gradovala a prahl po úspěchu. „Je to tak. Každý rok se to víc a víc posouvalo, o maličký krůček, ale furt tam byl nějaký posun. I s tím Zlínem, i když jsme druhý zápas bez lidí prohráli, to byli lepší, tak si myslím, že by se naše síla projevila,“ přemítá.



Nezbývá než se těšit na příští - snad normální - ročník. „Klasický koloběh. Začala dovolená a budeme se těšit jako každý rok,“ uzavírá Knotek.