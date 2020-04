Snad osa kádru zůstane, věří olomoucký šéf Tomajko

Jak jste si předčasně ukončenou sezonu vlastně vyhodnotili?

Je atypická, těžko se hodnotí. V základní části jsme skončili sedmí, to bylo dobré, i když první polovina sezony nebyla podle našich představ. Měli jsme tam rezervy. A v konci základní části jsme měli formu dobrou.

O to větší škoda, že sezona předčasně skončila během předkola proti Zlínu?

Tak bylo to 1:1, takže těžko říct, jak by to dopadlo.

Jak se krize podepisuje na ekonomické stabilitě klubu?

Zatím to nějakým způsobem zvládáme, s hráči jsme se domluvili na snížení platů, vyšli nám vstříc. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Hrozně těžko to jde předvídat. Scénáře mohou být různé. Nechci říkat, že to bude vyloženě špatné, či dobré.

S hráči jste se domluvili zatím na dvou platech?

Jednalo se o březen, duben. Uvidíme, jak to bude od začátku sezony.

Máte zprávy od sponzorů, že budou snižovat příspěvky?

To se uvidí teď.

Obáváte se toho?

Nemalujme čerta na zeď. Může se stát cokoli. Nemá cenu se v tom pitvat.

Počítáte i s variantou individuální přípravy místo týmové?

Chceme 4. května začít trénovat ve skupinách po osmi lidech tak, abychom vyhověli všem opatřením. Kdyby to nefungovalo, tak by se hráči museli chystat individuálně.

Což některým zkušeným hráčům vyhovuje.

To je otázka, kdo co dělá. Někdy je hráč trošku zraněný a nemůže dělat vše. Ale když není, tak je to lepší s týmem. Hlavně co se týče her. Sám si nic nezahraju. Já doufám, že se to rozvolní a budeme si moct něco zahrát v letní přípravě. Když trénujete se spoluhráči, táhne vás to. Někdo je lepší v tomhle, tak ho chcete dohnat. To k tomu patří.

Osa olomouckého kádru je už několik roků pohromadě. Po sedmi letech odchází zadák Jaroměřský. Můžete potvrdit další odchody? Střelec Irgl zvažuje nabídku z EBEL i z Vítkovic.

Zbyňu Irgla ještě nevíme. Je to otevřené. Odchod Honzy Jaroměřského nás mrzí, zanechal tady stopu, odvedl dobrou práci a teď se posune dál. To je hokejový život. Posunul se u nás, to je naše filozofie. Větším klubům nemůžeme ale konkurovat.

Kapitán Vyrůbalík bude pokračovat ještě sezonu?

Mělo by to tak být. Mírně se tým obmění, ovšem kostra zůstává zase stejná. Nějací hráči přibudou, ale málo. Troška nové krve.