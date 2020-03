Zlínu jsme toho moc nedovolili, těší olomouckého Knotka

„Je to povzbuzení, jsem rád, že jsem takto přispěl v prvním utkání. Doufám, že v play off mi to sedne víc a budu platnější,“ prohlásil 32letý útočník po výhře 5:1.

Lepší start do play off jste si snad ani nemohli přát.

S prvním utkáním v sérii můžeme být spokojeni, ale neuspokojeni. Začali jsme dobře, od stavu 3:1 jsme kontrolovali hru a Zlín hrozil vesměs jen v přesilovkách. Ty ale mají dobře sehrané, lítá jim to a tam nám dělali velké problémy.

Druhý gól jste vymyslel pro Olesze, viděl jste ho číhat u tyče?

Trochu mě překvapil Ostříž, že mě tam hledal, byl tam ještě jejich hráč. Naštěstí to ke mně propadlo, tak jsem ho tam zkusil nějak najít. Rozhodl třetí gól, tam už jsme hráli aktivně a v mých očích jsme toho Zlínu tolik v pět na pět nepovolili.

A pak jste ve dvojnásobné přesilovce přidal pojistku.

Tam jsme to stvrdili. Za stavu 3:1 by hrozil jeden kontaktní gól a pak to mohlo být nepříjemné, ale takto bylo rozhodnuto na 100 procent.

Překvapila vás pasivita Zlína?

To až tak neřeším. Jsou nebezpeční za každé situace, jednou propadnete a je průšvih. Neřekl bych, že byl pasivní, ale tolik jsme jim toho nedovolili.

Čekali jste víc lidí (oficiálně 4 285 diváků)?

No upřímně asi ano, když jsem viděl ta prázdná místa. Ale je to těžké, řádí koronavirus, někomu se asi nechce mezi lidi. Taky je to v televizi, takže někdo může být trochu línější. Musíme je namlsat výkony, třeba jich na druhý zápas přijde víc.

Jste rádi, že na vás vyšel zrovna Zlín? Přece jen to máte vy i fanoušci kousek.

Je to určitě lepší i z hlediska fanoušků a my se nemusíme trmácet třeba do Karlových Varů. V tom je to pohodlnější. Jako nějaké derby to úplně nevnímám, jsou to jiné kraje, ale tak je to na Moravě.

Ševci přijeli alespoň pro jednu výhru, může je výrazná porážka 1:5 poznamenat?

Myslím, že ne. Z vlastní zkušenosti vím, jak jsme přijeli do Plzně, dostali jsme snad 10:0 a druhý den vyhráli. Člověk musí myslet, že se nic neděje, když jednou prohraje. V kabině si taky řekneme, že z toho nemůžeme dělat, že jsme mistři světa. Porazili jsme je jednou, ještě musíme dvakrát.