ONLINE: Předkolo začíná. Zlín hraje v Olomouci, Hradec čekají Vary

Zlín se z Olomouce bude ještě večer vracet domů, byť je druhý zápas na programu už v úterý. „Sázíme na domácí pohodu,“ vysvětluje trenér Robert Svoboda. „Co je lepšího než mít svoji postel, knihovnu, hrnek na čaj?“

Olomouc - Zlín Sledujte od 17 hodin podrobně online.

Olomouc sází zase na dobrou organizaci hry a údernou první lajnu Musil - Nahodil - Klimek, ale také v dalších formacích má zkušené borce; nestárnoucího kanonýra Irgla, buldoky Olesze s Knotkem či šikovného Koloucha.

Druhou dvojici tvoří Hradec Králové a Karlovy Vary. Hradec sice došel v Lize mistrů do finále, nicméně v domácí soutěži prožívá špatnou sezonu. Osmé místo je pro tým Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince zklamání. Minulý týden ještě skončil v pozici sportovního manažera Jaroslav Bednář „z osobních důvodů“.

Hradec Králové - Karlovy Vary Sledujte od 19 hodin online.

S Karlovými Vary měli Východočeši v základní části vyrovnanou bilanci, doma jim nejprve podlehli, pak zvítězili přesvědčivě 5:0. Karlovy Vary zakončily základní část třemi porážkami.

„Pro mě to bude hodně pikantní. Měl jsem s Růžičkou možnost pět let spolupracovat na Slavii, takže je pro mě velkou motivací ho porazit. Pikantní je i to, že náš kapitán Dominik Graňák odešel loni právě z Hradce,“ přiznává karlovarský trenér Martin Pešout.