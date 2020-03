Pešout před pikantním soubojem: Růžička ode mě odkoukával věci

Ve středu se jméno karlovarského trenéra Martina Pešouta bude propírat na disciplinárce, kam jeho i klub „udaly“ ostatní extraligové celky, podle nichž minutý týden nejednal fair.



Do Vítkovic vyrazil s juniory, aby si hráči z áčka odfrkli před startem play off. „Mrzí mě, že to vyvolalo takový humbuk, ale mnoho renomovaných trenérů a lidí z hokeje mi psalo, že to, co jsem udělal, je naprosto normální,“ říká Pešout.

Nelitujete zpětně rozhodnutí?

Ne. Udělali jsme to na férovku, řekli jsme, že do Vítkovic bereme juniory, protože nechceme hráče unavovat. Nebudu přece lhát a vymlouvat se, že máme marodku. Dělat šaška před vlastními hráči. Nechci nikoho z disciplinárky dostávat pod tlak, ale myslím, že žádný tým nemá být trestán za to, jakou trenér zvolí sestavu. I šéf extraligy řekl, že je to legitimní, protože všichni hráči byli zaregistrovaní.

Otázka u disciplinárky možná bude znít, jestli smysl fair play není víc než litera zákona.

Ale v tom nejsme sami a humbuku nahrály i výsledky, po kterých se zbytečně spekuluje. Většina špičkových klubů trénovala na play off. Mužstvo máte unavené, takže neporazí tým, který hraje o život. Jsem přesvědčený, že kdyby se tato dvě mužstva potkala v play off nebo na začátku sezony, tak nejlepší vyhrají. I my jsme chtěli být co nejlépe připraveni na play off. O víkendu měli hráči dvou až třífázový trénink, a tak jsem nechtěl riskovat sedmihodinovou cestu do Ostravy a zpátky.

Jenže se to stalo v době, kdy hned čtyři kluby bojovaly o záchranu.

A já odpovím, že se rozhoduje v 52 kolech, ne jen v tom 51. a 52. Pokud neuzavřeme extraligu, tak nikdy nevymyslíte model, ve kterém by se neobjevil překvapivý výsledek a nevyvolal spekulace. A my jsme národ, že za vším něco hledáme. Ale může to být dané únavou, momentální formou, nevyjde to brankáři. Někdo říká, že to devalvovalo závěr, já tvrdím, že to naopak ukazuje prestiž extraligy.

V čem?

Že ten pohár všichni chtějí vyhrát, zvednout ho nad hlavu. Takže když hráčům řeknete, že budou třikrát denně trénovat, udělají to. A musí to udělat v závěru základní části. Nikdo tím neznehodnocuje soutěž, ale dělá to, protože touží po poháru. Podívejte, jak po něm toužil Čajánek ve Zlíně, Straka s Plzní i Ručinský s Litvínovem. Jak ho Brno chtělo získat po 50 letech. A podívejte se, co všechno na závěr přestupního období dělaly kluby, aby se zachránily. A vyplatilo se jim to. Jsem rád, že se rozhodlo na ledě a že ty tři body, které tady řešíme, Vítkovice ani nepotřebovaly.

Teď je tu předkolo. A proti vám bude stát Vladimír Růžička.

Pro mě to bude hodně pikantní. Měl jsem s ním možnost pět let spolupracovat na Slavii, takže je pro mě velkou motivací ho porazit. Je to však v rovině kamarádské, protože vždycky hrají kluci na ledě, ne my ani manažeři. A pikantní je i to, že náš kapitán Dominik Graňák odešel loni právě z Hradce.

Učil jste se od Růžičky?

Napůl. On ode mě odkoukával trenérské věci, jak třeba vést trénink, protože do toho skočil coby hráč, já zase odkoukával koučink. Ale pak jsem se chtěl posunout k mužům, tak jsem spolupráci ukončil.

Vy jste na střídačce s asistentem Mariškou. Hradec má dva hlavní trenéry, dva zkušené asistenty, k tomu silného mecenáše. Je to souboj chudého s bohatým?

Jsme klub ze skromných podmínek a podle toho se chováme. Snažíme se vybudovat mládežnickou základnu, abychom mohli doplňovat áčko, jádro máme z domácích hráčů. Mountfield díky rozpočtu může získávat špičkové hokejisty. Ale má i vynikající mládež. Ano, mají širší trenérský štáb, ale nám pomůže na střídačce Venca Skuhravý. Bohužel se zranil, je však duší mužstva, a tak se nám jeho pomoc hodí.

Je Hradec favorit?

Mám k němu velký respekt, protože od přesunu z Budějovic nevynechal jediné play off. Letos jsou opráskaní Ligou mistrů, zatímco my se play off budeme teprve učit hrát. Možná spočítáme na prstech jedné ruky, kolik hráčů ho okusilo.

Těží i z Růžičkova obranného pojetí. Je to pro play off výhoda?

Liberec taky není defenzivní, naopak se snaží hrát útočně jako my a úspěchy v play off má. Má však víc rozdílových hráčů. Nemyslím si, že se jen defenzivou dá dojít k titulu, i když to má Hradec zažité a má skvělého gólmana Mazance. Budeme je chtít potrápit a jsem rád, že začínáme venku. V předkole (hraje se na tři výhry) je to lepší. Venku jednou vyhrajete a pak už to doma můžete s euforií dokončit. Ta vám pomůže, protože při vyrovnanosti extraligy je těžké vyhrát doma dvě utkání s jedním soupeřem.