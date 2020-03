Vary s juniory? Spekulace chápu, ale já ladím tým na play off, říká Pešout

Karlovy Vary rozhodnutí osvětlily už odpoledne na klubovém webu, aby rozehnaly spekulace, že se s Vítkovicemi domluvily. Jim totiž hrozí sestup a zisk tří bodů jim zajistí setrvání v extralize. Karlovarský trenér Pešout následně svolil k několika dalším otázkám.

Jak to vzali starší hráči, že do Vítkovic nepojedou?

Budete se divit, ale oni chtěli jet, protože z toho mají prémie. Ale vzal jsem si starší hráče k sobě a vysvětlil jim to. Pochopili to, vědí, že to je nejlepší cesta.

Věříte, že se s tím junioři popasují?

Sám jsem zvědavý, nevím. Je tam asi pět kluků, kteří pravidelně nastupují na farmě v Sokolově mezi dospělými, pak nějací nadějní hráči z národních týmů. Šanci si zaslouží.

Ale chápete, že lidi přemýšlí a spekulují, zda v tom není víc, ne?

Já to celkem chápu, ale řekl bych, že výsledky poslední čtvrtiny jsou dané tím, a potvrzuje to i mé stanovisko, že každý trenér nastaví systém jinak než předtím. Potřebuje připravit mužstvo na play off. Kometa to řekne i veřejně, že poslední dva měsíce věnuje tréninkům, proto má v zápasech kolísavé výsledky. Ostatní to taky dělají, jen to neříkají veřejně.

Vy ano, teď to vysvětlujete.

Můj názor je jasný, šetříme klíčové hráče. Podívejte, mužstva, kterým hrozí sestup, hrají na milion procent. Těm, co mají play off jisté a v uvozovkách nehrají o nic, pak kousek prostě chybí. A prohrávají. Nemyslím si, že jsou mezi extraligovými mužstvy velké rozdíly.

Proč se nesnažíte získat lepší postavení v tabulce a výhodu domácího prostředí?

To vás zastavím, pro nás to žádná výhoda není. My jsme od konce prosince doma vyhráli jen jednou.

Jak to vypadá se zraněným Václavem Skuhravým?

Je to dost vážné, doktoři řekli, že už letos hrát nebude, ale jak Vencu znám, v případě čtvrtfinále si zaváže ruce a nohy a bude hrát.

Případně si stoupne na střídačku jako váš pomocník.

No jasně, je pomocník celého mužstva, má vliv na atmosféru v kabině.

Oznámili jste v úterý, že od příští sezony od vás odchází tahouni Rachůnek a Gríger, nahradíte je?

Ani jsme nečekali, že bude naše značka tak vysoko. Zdá se, že hrajeme zdravý hokej, který hráče baví. A máme tolik nabídek, že byste se sám divil.