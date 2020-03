Na Litvínov se těšíme, bude to boj, tuší kladenský kapitán Strnad

Co se týče sportovní stránky, vše je jasné. O sestup budou v pátek hrát „na dálku“ Pardubice a Kladno s Litvínovem přímo mezi sebou. Vše ještě může ovlivnit situace okolo koronaviru, neboť ve středu ráno zase Bezpečnostní rada státu a s největší pravděpodobností omezí akce s velkým množstvím lidí.

Zápasy se mohou odložit, případně se bude hrát bez diváků.

Zápas bez plných tribun by asi nebyl příjemný, že?

S diváky by to bylo lepší, to je jasný, ale stejně se s tím nedá nic dělat, tak co k tomu říct víc?

Každopádně platí, že je to na vás. Stačí vyhrát.

Jsme rádi, že si to můžeme vybojovat v posledním kole. Těšíme se! Nemusíme sledovat ostatní výsledky. Pro tohle trénujeme, hrajeme. Bude to jeden z nejlepších zápasů. Takovou dobu jsme dřeli, dali do toho tolik úsilí, že by bylo smutný teď vše zahodit.

Bude na vaší straně i výhoda, že jste třikrát v řadě vyhráli, zatímco Litvínov padl?

Myslím, že budeme na stejné čáře. Rozhodnou maličkosti, kdo zblokuje víc střel, kdo do toho dá víc. Bude to boj.

Teď ale musíte mít radost z výhry, že?

Nemusíme být skleslý, máme zvedlou hlavu. Hlavně jsme museli vyhrát, nic jiného v hlavách nebylo. Buď, a nebo. Nějakou radost máme, ale zůstáváme při zemi. Nic není hotovo.

Nenaštvalo vás, když jste zjistili, že Karlovy Vary jedou do Vítkovic s juniorkou?

To my nemůžeme sledovat. Chtěli jsme vyhrát a doufat, že někdo body ztratí. Povedlo se.

Ale nějakou reakci to ve vás vyvolat muselo.

Ale tak jako... Fakt nemůžeme koukat na ostatní, i když jsme to sami v rukách neměli.

Jak jste poslední dny prožívali?

Delší dobu jsme cítili frustraci z těch proher. Věřili jsme, že naděje je, když zahrajeme poctivě. Pak jsme začali vyhrávat, jenže ostatní taky.

Ještě před dvěma týdny jste byli vlastně zlomení, kdy se to změnilo?

Ani nevím. My do zápasů šli pořád stejně, jenže ta šňůra proher byla dlouhá. Chytli jsme se až se Spartou, to je pro nás takové derby.