V Olomouci nastoupil bledý Litvínov. O extraligu se teď popere s Jágrem

Pobledlý byl celý Litvínov, v úterý ztroskotal v Olomouci 1:3 a hokejová bašta se třese o to nejcennější, co má. O extraligu. Ve stresujícím záchranářském grandfinále si to o ni rozdá v pátek doma s Rytíři. Litvínovský šéf Jiří Šlégr versus hrající kladenský majitel Jaromír Jágr. Koho se ten boj netýká, bude se kochat. Pro koho to bude srdeční záležitost, ten bude na infarkt.



„Už jsem to kdysi zažil a dopadlo to dobře. Ale z téhle zkušenosti se nedá vycházet,“ pamatuje si Kotrla podobný nervák jako hráč. Psal se rok 2002 a scénář i obsazení bylo stejné: poslední kolo, Kladno - Litvínov v přímém souboji o útěk ze dna. Hosté tenkrát vyhráli 2:1, když Kroupa s Kubinčákem otočili v poslední třetině, tehdejší Vagnerplast spadl do baráže a nakonec sestoupil.

Souhrn předposledního kola extraligy

Teď jsou kulisy jiné.



Padá se přímo.

A ještě Černý Petr může zbýt na Pardubice, které jsou o bod vpřed a čeká je výjezd na led Komety.

„S Kladnem to je zápas o bytí a nebytí. Musíme k tomu tak přistoupit,“ velel Kotrla po promarněném mečbolu v Olomouci. Zato Rytíři v úterý přetlačili Mladou Boleslav 3:2 a bodově se na Vervu dotáhli.

Chemici přitom o bytí a nebytí hráli i v Olomouci, jenže dlouho to tak nevypadalo. Domácí Kohouti je mačkali, Ostřížek dvakrát trefil tyč, ale z ojedinělého výpadu dostal Litvínov do vedení Válek. „Přišlo mi, že si nás špatně rozebrali, tak jsem to pustil k tyči,“ líčil hostující útočník Lukáš Válek. „Ale Olomouc byla stoprocentně lepší...“



Pak to vyjádřila i gólově, ze dvou brejků skóre otočil Kolouch; nejprve se prosadil při přečíslení dvou na jednoho, pak se trefil z druhé vlny. Až tohle Litvínov probudilo, najednou tlačil, ovšem při power play jeho zkázu zpečetil gól Olomouce do prázdné branky.

„Asi to bylo o psychické stránce, kluci byli hodně dole, připouštěli si situaci, ve které jsme,“ mínil Kotrla. A domácí hrdina Petr Kolouch se tomu divil: „Litvínov byl dvě třetiny pasivní, my je přebruslovali. Začali hrát až stavu 2:1, pozdě. Byl jsem rozladěný ze spekulací na internetu, jak zápas dopadne, a jsem rád, že jsme tomu zamezili.“ V pátek se už spekulovat nemusí.